जापान के प्रधानमंत्री इशिबा देंगे इस्तीफा, अचानक क्यों छोड़नी पड़ रही कुर्सी? बोले- 'बर्दाश्त नहीं कर सकता...'

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने रविवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की. ये फैसला उन्होंने पार्टी में चुनावी हार के विभाजन की मंशा को रोकने के लिए लिया है. यह खबर एक दिन पहले आयी है जब उनकी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) ने नेतृत्व परिवर्तन पर वोट की तैयारी शुरू कर दी थी. यह इशिबा के लिए एक तरह का नो-कॉन्फिडेंस मोशन हो सकता था. इशिबा का यह इस्तीफा जापानी राजनीति में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है. क्योंकि इस वक्त देश घरेलू और वैश्विक चुनौतियों से जूझ रहा है, और नेतृत्व की स्थिरता एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है.

चुनावी हार का भार

इशिबा की पार्टी LDP और उसके गठबंधन सहयोगी कोमेटो, जुलाई में हुए संसदीय चुनावों में दोनों सदनों में अपनी बहुमत खो चुके हैं. यह पिछली बार 1955 में हुआ था जब दोनों सदनों में बहुमत गंवाया जा रहा हो. उधर इशिबा ने शुरुआत में इस्तीफे से इनकार किया था और कहा था कि वे इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि देश इस समय अमेरिका के साथ व्यापार सौदे, महंगाई और क्षेत्रीय तनाव जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है.

लीडरशिप चुनाव

इशिबा इस्तीफा देने के फैसले तक पहुंचने से पहले राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री जैसे शिंजिरो कोइज़ुमी और योशीहिदे सुगा से मुलाकात कर चुके थे. इन्होंने ही इशिबा को इस्तीफा देने का सुझाव दिया था ताकि पार्टी को विभाजन से बचाया जा सके. सोमवार को LDP ने विचार-विमर्श व एक विशेष नेतृत्व चुनाव का प्रस्ताव लाने पर मतदान करने का निर्णय लिया है.

राजनीतिक स्थिरता को प्राथमिकता

इशिबा ने कहा कि उनका यह कदम “पार्टी एकता सुनिश्चित करने” और राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने की दिशा में है. हालांकि उनकी सरकार ने हाल ही में अमेरिका के साथ निर्यात टैरिफ में छूट वाला व्यावसायिक समझौता अंतिम रूप दिया है, लेकिन चुनावी हार और आंतरिक अविश्वास ने उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया है.