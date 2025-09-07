जापान के प्रधानमंत्री इशिबा देंगे इस्तीफा, अचानक क्यों छोड़नी पड़ रही कुर्सी? बोले- 'बर्दाश्त नहीं कर सकता...'
Advertisement
trendingNow12912076
Hindi Newsदुनिया

जापान के प्रधानमंत्री इशिबा देंगे इस्तीफा, अचानक क्यों छोड़नी पड़ रही कुर्सी? बोले- 'बर्दाश्त नहीं कर सकता...'

Japan PM Resignation: जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया है. ऐसा उन्होंने पार्टी के चुनावी हार के बाद एलडीपी में फूट को रोकने के इरादे से किया है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 01:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जापान के प्रधानमंत्री इशिबा देंगे इस्तीफा, अचानक क्यों छोड़नी पड़ रही कुर्सी? बोले- 'बर्दाश्त नहीं कर सकता...'

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने रविवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की. ये फैसला उन्होंने पार्टी में चुनावी हार के विभाजन की मंशा को रोकने के लिए लिया है. यह खबर एक दिन पहले आयी है जब उनकी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) ने नेतृत्व परिवर्तन पर वोट की तैयारी शुरू कर दी थी. यह इशिबा के लिए एक तरह का नो-कॉन्फिडेंस मोशन हो सकता था. इशिबा का यह इस्तीफा जापानी राजनीति में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है. क्योंकि इस वक्त देश घरेलू और वैश्विक चुनौतियों से जूझ रहा है, और नेतृत्व की स्थिरता एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है.

इसे भी पढ़ें- Russian Drone Attack: यूक्रेन की राजधानी पर रूस ने बरसाए मिसाइल, सरकारी इमारत से उठा धुएं का गुबार, 2 की मौत

चुनावी हार का भार

Add Zee News as a Preferred Source

इशिबा की पार्टी LDP और उसके गठबंधन सहयोगी कोमेटो, जुलाई में हुए संसदीय चुनावों में दोनों सदनों में अपनी बहुमत खो चुके हैं. यह पिछली बार 1955 में हुआ था जब दोनों सदनों में बहुमत गंवाया जा रहा हो. उधर इशिबा ने शुरुआत में इस्तीफे से इनकार किया था और कहा था कि वे इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि देश इस समय अमेरिका के साथ व्यापार सौदे, महंगाई और क्षेत्रीय तनाव जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है.

लीडरशिप चुनाव

इशिबा इस्तीफा देने के फैसले तक पहुंचने से पहले राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री जैसे शिंजिरो कोइज़ुमी और योशीहिदे सुगा से मुलाकात कर चुके थे. इन्होंने ही इशिबा को इस्तीफा देने का सुझाव दिया था ताकि पार्टी को विभाजन से बचाया जा सके. सोमवार को LDP ने विचार-विमर्श व एक विशेष नेतृत्व चुनाव का प्रस्ताव लाने पर मतदान करने का निर्णय लिया है.

इसे भी पढ़ें- Peter Navarro: भारत पर कीचड़ उछालने चले थे डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार, एलन मस्क ने दिखा दिया सच्चाई का आईना, बौखला उठे नवारो

राजनीतिक स्थिरता को प्राथमिकता

इशिबा ने कहा कि उनका यह कदम “पार्टी एकता सुनिश्चित करने” और राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने की दिशा में है. हालांकि उनकी सरकार ने हाल ही में अमेरिका के साथ निर्यात टैरिफ में छूट वाला व्यावसायिक समझौता अंतिम रूप दिया है, लेकिन चुनावी हार और आंतरिक अविश्वास ने उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया है.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

Japan PM Resignation

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
NDA
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
Ajit Pawar controversy Amol Mitkari Anjana Krishna
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
woman assault
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
Mansukh Mandaviya
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
BJP-TMC MLAs clashed
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
Rahul Gandhi
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
माल्या-नीरव जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! तिहाड़ जेल क्यों पहुंची ब्रिटिश टीम?
Tihar Jail
माल्या-नीरव जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! तिहाड़ जेल क्यों पहुंची ब्रिटिश टीम?
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
Kerala Pookalam controversy
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Election Commission
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Chandra Grahan 2025 LIVE: चंद्र ग्रहण का सूतक शुरू, मंदिर के कपाट हुए बंद, देर रात तक के लिए इन कामों से कर लें तौबा
Chandra Grahan
Chandra Grahan 2025 LIVE: चंद्र ग्रहण का सूतक शुरू, मंदिर के कपाट हुए बंद, देर रात तक के लिए इन कामों से कर लें तौबा
;