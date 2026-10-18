Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /पहली बार मंगल के चांद पर उतरेगा यान, इतिहास रचने की तैयारी में जापान; 20 अक्टूबर को लॉन्च होगा मिशन

पहली बार मंगल के चांद पर उतरेगा यान, इतिहास रचने की तैयारी में जापान; 20 अक्टूबर को लॉन्च होगा मिशन

जापान 'मार्शियन मून्स एक्सप्लोरेशन' (एमएमएक्स) मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है. जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जेएएक्सए) का एच3 रॉकेट 20 अक्टूबर को तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Oct 18, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Oct 18, 2026, 02:26 PM IST
पहली बार मंगल के चांद पर उतरेगा यान, इतिहास रचने की तैयारी में जापान; 20 अक्टूबर को लॉन्च होगा मिशन

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुनीर के गुर्गों का 'व्हाइट आतंक': PoK में फिर लगे टेरर कैंप, LoC पर 2 आतंकी ढेर
2
3
4
5