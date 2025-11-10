Advertisement
Japan: दुनिया भर में मंत्रियों की बढ़ती सैलरी के बीच जापान ने पेश की नजीर, प्रधानमंत्री का वेतन भी घटेगा

Japan PM Decrease Salary of Her Cabinet: जापान के मंत्री इस प्रस्ताव की जल्द से जल्द समीक्षा करेंगे और इस समीक्षा के बाद ये प्रस्ताव लागू करने के लिए संसद में पेश कर दिया जाएगा. जापानी पीएम ताकाइची की यह पहल प्रशासनिक और वित्तीय सुधार को आगे बढ़ाने की व्यापक योजना का हिस्सा है.

Nov 10, 2025, 04:26 PM IST
Japan: जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइजी ने दुनिया भर के देशों के लिए नजीर पेश की है. दरअसल वो एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आईं हैं जिसमें उनके कैबिनेट मंत्रियों सहित पीएम ताकाइजी के वेतन में भी कटौती की जाएगी. मौजूदा समय पूरी दुनिया के मंत्रियों की सैलरी जब बढ़ रही हो तब देश के विकास के लिए ऐसा फैसला लेकर जापानी पीएम ने एक बड़ा उदाहरण पेश किया है. वो जापान की संसद में एक बहुत ही असाधारण प्रस्ताव लाने जा रही है. इस नए प्रस्ताव के मुताबिक वो अपने और अपने मंत्रिमंडल के वेतन में कटौती करने जा रही हैं. जापान टाइम्स के मुताबिक मंगलवार को इस प्रस्ताव पर संबंधित मंत्रियों की बैठक में चर्चा किए जाने की बात की जा रही है. जापानी पीएम अपने इस फैसले से सार्वजनिक सेवक वेतन कानून में संशोधन को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं. इस प्रस्ताव के मुताबिक प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को उनके सांसदों के वेतन के अलावा मौजूदा समय में दिए जाने वाले अतिरिक्त भत्ते भी बंद कर दिए जाएंगे. 

मंगलवार (11 नवंबर) को  जापान के मंत्री इस प्रस्ताव की जल्द से जल्द समीक्षा करेंगे और इस समीक्षा के बाद ये प्रस्ताव लागू करने के लिए संसद में पेश कर दिया जाएगा. जापानी पीएम ताकाइची की यह पहल प्रशासनिक और वित्तीय सुधार को आगे बढ़ाने की व्यापक योजना का हिस्सा है. ताकाइची, जो मंत्रियों के वेतन में कमी की लंबे समय से समर्थक रही हैं, ने अक्टूबर में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बदलाव का वादा किया था. द जपान टाइम्स से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं कानून में संशोधन पर काम करूंगी ताकि (मंत्रिमंडल के सदस्यों) को विधायकों के वेतन से अधिक वेतन न मिले.' 

पीएम सहित पूरे मंत्रिमंडल की 12.94 जापानी येन का भुगतान
मौजूदा नियमों के तहत जापानी सांसदों को मासिक 12.94 लाख जापानी येन का भुगतान किया जाता है. प्रधानमंत्री को अतिरिक्त 11.42 लाख जापानी येन मिलते हैं, जबकि मंत्रिमंडल के मंत्रियों को 4.89 लाख जापानी येन के भत्ते मिलते हैं. हालांकि, लागत-कटौती के उपाय पहले से ही लागू हैं. प्रधानमंत्री स्वेच्छा से अतिरिक्त वेतन का 30 प्रतिशत वापस कर देते हैं और मंत्रियों द्वारा 20 प्रतिशत वापस किया जाता है जिससे उनके भत्ते क्रमशः लगभग 3.90 लाख जापानी येन और 1.10 लाख जापानी येन तक कम हो जाते हैं, मुख्य मंत्रिमंडल सचिव मिनोरू किहारा ने पुष्टि की.

सभी तरह के एक्स्ट्रा पेमेंट रोक दिए जाएंगे
रिपोर्ट के अनुसार, इस बदलाव से एक्स्ट्रा पेमेंट फिलहाल के लिए ऑफिशियली रोक दिए जाएंगे. जापान इनोवेशन पार्टी (जेआईपी) जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन सहयोगी है, ने इस कदम का जोरदार समर्थन किया है. जेआईपी के सह-नेता फुमिताके फुजिता ने ताकाइची के सुधार एजेंडे की प्रशंसा करते हुए कहा, 'यह एक शानदार पहल है.' हालांकि, सभी ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है. डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल के नेता युइचिरो तमाकी ने इस उपाय को 'डिफ्लेशनरी मानसिकता का एक प्रतीक' बताया. घरेलू आय बढ़ाने के प्रयासों के बीच, जो प्रस्ताव के प्रभाव को लेकर आंतरिक विभाजन का संकेत देता है. इसके समय पर सवाल उठाते हुए एक मौजूदा मंत्रिमंडल सदस्य ने स्वीकार किया कि इसमें मेरी भावनाएं भी मिश्रित हैं. 

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

