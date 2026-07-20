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जेडी और ऊषा वेंस चौथी बार बने माता-पिता, 156 साल के इतिहास में पहली बार सीटिंग VP के घर गूंजी किलकारी

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी ऊषा वेंस चौथी बार माता-पिता बने हैं. इस खुशी के साथ अमेरिकी इतिहास में एक खास रिकॉर्ड भी जुड़ गया है. 156 साल के इतिहास में पहली बार किसी कार्यरत अमेरिकी उपराष्ट्रपति के घर बच्चे के जन्म की खबर सामने आई है. जानिए जेडी और ऊषा वेंस के परिवार से जुड़ी खास बातें और इस ऐतिहासिक घटना की पूरी कहानी.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 20, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:46 AM IST
जेडी और ऊषा वेंस चौथी बार बने माता-पिता, 156 साल के इतिहास में पहली बार सीटिंग VP के घर गूंजी किलकारी
Image Credit: File Photo (चौथी बार पिता बने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, बना दिया रिकॉर्ड)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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