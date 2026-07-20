/जेडी और ऊषा वेंस चौथी बार बने माता-पिता, 156 साल के इतिहास में पहली बार सीटिंग VP के घर गूंजी किलकारी

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) और उनकी पत्नी उषा वेंस के घर एक बार फिर किलकारियां गूंज उठी हैं. दंपति ने अपने चौथे बच्चे के रूप में बेटे का स्वागत किया है. जेडी वेंस ने रविवार को सोशल मीडिया के जरिए इस खुशखबरी को साझा करते हुए बताया कि उनके बेटे का नाम एलेक नील वेंस (Alec Neel Vance) रखा गया है. उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि उषा और नवजात दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं. साथ ही उनके तीनों बड़े बच्चे अपने छोटे भाई से मिलकर बेहद उत्साहित हैं.
वेंस ने इलाज और देखभाल के लिए वाल्टर रीड मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का भी आभार जताया. इसके साथ अमेरिकी राजनीतिक के इतिहास में एक दिलचस्प रिकॉर्ड भी जुड़ गया है. बीते 156 वर्षों से भी अधिक समय में यह पहला मौका है जब किसी मौजूदा अमेरिकी उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके घर बच्चे का जन्म हुआ है.
उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी, 'सेकंड लेडी' उषा वेंस ने रविवार को अपने चौथे बच्चे के जन्म की घोषणा की. यह 156 से ज़्यादा सालों में किसी पद पर रहते हुए उप-राष्ट्रपति के घर जन्मे पहले बच्चे हैं. रविवार को जन्मे एलेक नील वेंस अब अपने बड़े भाई-बहनों - इवान (नौ साल), विवेक (छह साल) और मिराबेल (चार साल) - के साथ शामिल हो गए हैं. वेंस ने सोशल मीडिया पर अपने और अपनी पत्नी के हस्ताक्षर वाले एक बयान के ज़रिए बच्चे के जन्म की घोषणा की. उन्होंने लिखा, 'हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सुबह हमारे बेटे, एलेक नील वेंस का जन्म हुआ. उषा और बच्चा दोनों खुश और स्वस्थ हैं, और हमारे बच्चे अपने छोटे भाई से मिलकर बहुत उत्साहित हैं.'
जेडी और उषा वेंस पहले से तीन बच्चों के माता-पिता हैं. उनके बड़े बेटे 'इवान' की उम्र 9 साल, 'विवेक' की उम्र 6 साल और बेटी 'मिराबेल' 4 साल की हैं. अब परिवार में चौथे सदस्य के आने से खुशियां और बढ़ गई हैं.
उषा वेंस का जन्म और पालन-पोषण अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन डिएगो के उपनगरीय इलाके में हुआ. उनके माता-पिता मूल रूप से भारत के **आंध्र प्रदेश** से अमेरिका गए थे. उनके पिता मैकेनिकल इंजीनियर और मां मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं. उषा और जेडी वेंस की मुलाकात वर्ष 2010 में येल लॉ स्कूल में पढ़ाई के दौरान हुई थी. दोनों एक ग्रुप डिस्कशन में शामिल थे और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई, जो बाद में शादी तक पहुंची.
जेडी वेंस लंबे समय से अमेरिका में घटती जन्म दर को लेकर खुलकर अपनी राय रखते रहे हैं. उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर परिवार बढ़ाने और जन्म दर में सुधार की जरूरत पर जोर दिया है. हाल ही में प्रकाशित अपनी किताब में उन्होंने एक भावुक घटना का भी जिक्र किया. वेंस ने लिखा कि उनकी पत्नी शुरुआत में चौथा बच्चा नहीं चाहती थीं. लेकिन पिछले साल उनके करीबी मित्र और रूढ़िवादी विचारक चार्ली किर्क की हत्या के बाद परिस्थितियां बदलीं. उन्होंने किताब में लिखा, 'मेरे दोस्त की जिंदगी हमसे छिन गई, लेकिन कुछ समय बाद हमारे घर नई जिंदगी आने की खबर मिली. एक जीवन चला गया, लेकिन दूसरा हमारे परिवार में आ गया.'
जेडी वेंस और उषा वेंस के लिए यह सिर्फ परिवार बढ़ने का अवसर नहीं, बल्कि एक बेहद भावुक और यादगार पल भी है. उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनके घर नए सदस्य का आगमन निजी और सार्वजनिक, दोनों ही स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है.