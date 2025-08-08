US Vice President JD Vance: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने 41वें जन्मदिन के मौके पर परिवार के साथ कयाकिंग ट्रिप पर गए. इसको लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेंस की ट्रिप के लिए विशेष रूप से मियामी नदी का जलस्तर बढ़ाया गया उनका और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के आग्रह पर यह कदम उठाया गया, जिससे मोटरबोट और इमरजेंसी सेवाएं सुरक्षित रूप से संचालित हो सकें.



जन्मदिन पर नदी का जलस्तर बढ़ाया

'द गार्जियन' के मुताबिक वेंस की इस ट्रिप को लेकर अब तेजी से आलोचना होने लगी है. पूर्व व्हाइट हाउस एथिक्स वकील रिचर्ड पेंटर ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर कहा,' यह बेहद आपत्तिजनक है कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल एक नदी का जलस्तर बढ़ाने में किया गया, जबकि नेशनल पार्क सर्विस में बजट कटौती के कारण आम परिवारों की छुट्टियां प्रभावित हो रही हैं.' आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ने इस पर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर नहीं किया, लेकिन उनके प्रवक्ता जीन पावलिक ने कहा कि यह फैसला संचालन मानकों के अनुरूप था और इससे नदी के ऊपर या नीचे के जलस्तर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा. उन्होंने यह भी बताया कि डाउनस्ट्रीम हितधारकों को पहले ही सूचना दे दी गई थी.

उप राष्ट्रपति को नहीं थी जानकारी?

वेंस के प्रवक्ता टेलर वैन किर्क ने कहा कि उप राष्ट्रपति को इस जलस्तर बढ़ाने को लेकर कोई जानकारी नहीं थी. उन्होंने कहा,' सीक्रेट सर्विस अक्सर सुरक्षा उपाय बिना उप राष्ट्रपति या उनके स्टाफ की जानकारी के लागू करती है.' बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब वेंस परिवार को विशेष सुविधाएं मिली हों. हाल ही में इटली यात्रा के दौरान रोम का कोलोसियम आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था ताकि वेंस की पत्नी और बच्चों को निजी दौरा कराया जा सके. भारत में ताजमहल भी उनके दौरे के समय आम पर्यटकों के लिए बंद रहा.

पहले भी हो चुकी है घटना

बता दें कि इस तरह की विशेष सुविधाएं केवल एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं हैं. साल 1999 में डेमोक्रेटिक उप राष्ट्रपति अल गोर के लिए भी कनेक्टिकट नदी का जलस्तर बढ़ाया गया था, जिससे उन्हें भी आलोचना का सामना करना पड़ा था. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल नेताओं की निजी गतिविधियों के लिए उचित है?

F&Q

जेडी वेंस के जन्मदिन की ट्रिप को लेकर क्या विवाद है?

जेडी वेंस के जन्मदिन पर कयाकिंग ट्रिप के लिए मियामी नदी का जलस्तर बढ़ाया गया था, जिससे उनके और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. इसको लेकर अब तेजी से आलोचना हो रही है.

जेडी वेंस को यह सुविधा क्यों दी गई?

अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने आग्रह किया था कि मोटरबोट और इमरजेंसी सेवाएं सुरक्षित रूप से संचालित हो सकें. आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ने इस अनुरोध को मंजूरी दी और जलस्तर बढ़ाया.

क्या यह पहली बार है जब वेंस परिवार को विशेष सुविधाएं मिली हैं?

नहीं, वेंस परिवार को पहले भी विशेष सुविधाएं मिली हैं. हाल ही में इटली यात्रा के दौरान रोम का कोलोसियम आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था ताकि वेंस की पत्नी और बच्चों को निजी दौरा कराया जा सके.