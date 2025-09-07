'मुझे कोई परवाह नहीं...', 11 लोगों की मौत पर ऐसा क्यों बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, हर तरफ हो रही थू-थू

America News: अमेरिकी उपराष्ट्रपति डेजी वेंस ने हाल ही में कैरिबियन में कथित रूप से वेनेजुएला की ड्रग तस्करी वाली बोट पर अमेरिका के हवाई हमलों का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि अगर कोई भी आलोचक इसे वॉर क्राइम कहता है तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है. इसको लेकर वेंस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर एक पोस्ट भी शेयर किया.

अमेरिका ने किया हमला

वेंस ने अपने 'X' हैंडल पर लिखा,' हमारे साथी नागरिकों को जहर देने वाले कार्टेल सदस्यों को मारना हमारी सेना का सर्वोच्च और सर्वोत्तम उपयोग है.'

वेंस का यह पोस्ट प्रशासन की ओर से इस बात की पुष्टि करने के एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया था कि हवाई हमले में वेनेजुएला के पास एक क्वाड-मोटरशिप नष्ट हो गया था, जिसमें 11 लोग मारे गए थे. राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि यह जहाज ट्रेन डे अरागुआ गिरोह का हिस्सा था. इस गिरोह को हाल ही में राष्ट्रपति ने आतंकवादी संगठन घोषित किया था.

ट्रंप का दावा

ट्रंप ने दावा किया कि इसके सदस्य वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ मिलकर अमेरिका में ड्रग्स भेजने का काम कर रहे थे. ब्रायन क्रैसेनस्टीन नाम के एक पॉलिटिकल कमेंटेटर ब्रायन क्रैसेनस्टीन ने इसके खिलाफ तर्क देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,'किसी अन्य राष्ट्र के नागरिकों की, जो नागरिक हैं बिना किसी उचित प्रक्रिया के हत्या करना युद्ध अपराध कहलाता है.'

इसपर वेंस ने जवाब दिया,'मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे क्या कहते हैं.'

अमेरिका की आलोचना

इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अमेरिका का यह महला संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन हो सकता है, जो सिर्फ आत्मरक्षा में या सुरक्षा परिषद की मंज़ूरी से ही बल प्रयोग की इजाजत देता है. आलोचकों का कहना है कि नाव से खतरा पैदा होने का कोई सबूत नहीं है. व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव अन्ना केली ने कहा,' यह हमला एक नामित आतंकवादी संगठन की गतिविधियों के खिलाफ किया गया था और यह महत्वपूर्ण अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किया गया था.' उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूरी तरह से अनुरूप बताया.

FAQ

अमेरिका ने हमला क्यों किया?

अमेरिका ने दावा किया कि नाव ट्रेन डे अरागुआ गिरोह की थी, जो ड्रग्स तस्करी में शामिल था.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति का क्या कहना है?

जेडी वेंस ने कहा कि आलोचकों की वह उन आलोचकों की परवाह नहीं करते, जो इसे युद्ध अपराध कहते हैं.