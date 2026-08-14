/परमाणु नहीं, क्रूड ऑयल है असली वजह? जेडी वेंस के बयान से बदला ईरान युद्ध पर अमेरिका का गेमप्लान

Strait Of Hormuz: मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ जारी सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी विदेश नीति और युद्ध के प्राथमिक उद्देश्यों में एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिला है. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक चौंकाने वाला बयान देते हुए स्पष्ट किया है कि अमेरिकियों के लिए तेल और गैसोलीन (पेट्रोल) की कीमतें कम रखना अब इस युद्ध में वाशिंगटन का सबसे बड़ा और पहला लक्ष्य है. वहीं, ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना अब अमेरिका की प्राथमिकताओं में दूसरे नंबर पर खिसक गया है. जेडी वेंस का यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों से पूरी तरह अलग दिशा दिखाता है, जिनमें वे लगातार इस सैन्य अभियान का मुख्य मकसद तेहरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना बता रहे थे.
गुरुवार को फॉक्स न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने युद्ध के शुरुआती दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए भयानक उछाल का जिक्र किया. वेंस ने कहा कि ऊर्जा की बढ़ती लागत को काबू में रखना ही इस समय ट्रंप प्रशासन का सबसे मुख्य ध्येय बन चुका है. देशवासियों के लिए ऊर्जा की दरें सस्ती रखने की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आज तेल की कीमतें नियंत्रण में हैं और यह युद्ध के शुरुआती दिनों के उच्चतम स्तर से काफी नीचे आ चुकी हैं. हमारे पूरे देश में आम अमेरिकियों के लिए तेल और गैस को सस्ता रखना ही हमारा पहला लक्ष्य है. और निश्चित रूप से, इसके बाद हमारा दूसरा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार न मिल सकें. वेंस ने यह भी स्वीकार किया कि प्रशासन एक साथ कई मोर्चों को संभाल रहा है, जिनमें ऊर्जा की कीमतें, सैन्य रणनीति और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शामिल हैं.
उपराष्ट्रपति वेंस का यह बयान ऐसे नाजुक समय में आया है जब फारस की खाड़ी में स्थित 'होर्मुज स्ट्रेट' (Strait of Hormuz) इस पूरे टकराव का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक पॉइंट बन गया है.
क्यों अहम है यह समुद्री मार्ग? दुनिया भर के कच्चे तेल की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी संकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है.
ईरान का दांव: ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग की नाकाबंदी और इसे खोलने की शर्तों को वाशिंगटन के खिलाफ एक बड़े आर्थिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है.
अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर खतरा: इस रूट में किसी भी तरह की लंबे समय की रुकावट अमेरिकी बाजार में ईंधन की कीमतों को आसमान पर पहुंचा सकती है, जो घरेलू राजनीति के लिए घातक सिद्ध होगी.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वेंस का यह बयान अमेरिकी राजनीति के अंदरूनी आर्थिक दबाव को उजागर करता है. आगामी मिड-टर्म चुनावों से ठीक पहले अमेरिका में पेट्रोल-डीजल की महंगाई ट्रंप सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक जोखिम बन सकती है. इसके अलावा, कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि लगातार जारी संघर्ष के कारण अमेरिकी सेना के पास कुछ विशेष मिसाइलों और ड्रोन्स (Drones) का स्टॉक कम हो रहा है. ऐसे में सैन्य विकल्पों की सीमाओं को देखते हुए ट्रंप प्रशासन अब सीधे युद्ध के बजाय कूटनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंधों और बातचीत के रास्ते पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर हो रहा है.