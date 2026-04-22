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Hindi NewsदुनियाIran-US War: रिक्शे में बैठकर पाकिस्तान घूम रहे जेडी वेंस..., ईरान की पोस्ट से यूजर्स लोटपोट, किए मजेदार कमेंट्स

Iran-US War: 'रिक्शे में बैठकर पाकिस्तान घूम रहे जेडी वेंस...', ईरान की पोस्ट से यूजर्स लोटपोट, किए मजेदार कमेंट्स

अमेरिका-ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता कब होगी, यह तो फिलहाल साफ नहीं है. लेकिन ईरान अमेरिका से मजे लेने में पीछे नहीं हट रहा है. ताजा तस्वीर उसने जेडी वेंस की पोस्ट की है, जो पाकिस्तान में रिक्शा में बैठे नजर आ रहे हैं.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 22, 2026, 06:53 PM IST
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Iran-US War: 'रिक्शे में बैठकर पाकिस्तान घूम रहे जेडी वेंस...', ईरान की पोस्ट से यूजर्स लोटपोट, किए मजेदार कमेंट्स

ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की वार्ता कब होगी, अभी इसे लेकर संशय के बादल छाए हुए हैं. लेकिन कूटनीति और जंग के मैदान दोनों में ईरान अमेरिका से पीछे नहीं दिख रहा है.  अमेरिका की मौज लेने में भी ईरान पीछे नहीं है. अलग-अलग ऑफिशियल हैंडल्स से वह मजेदार मीम्स पोस्ट कर रहा है. 

ताजा तस्वीर है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की, जिनका पाकिस्तान दौरा फिलहाल होल्ड पर है. लेकिन ईरान ने एक मजेदार मीम पोस्ट किया है, जिसमें जेडी वेंस इस्लामाबाद में एक रिक्शा में नजर आ रहे हैं. यह मीम वायरल हो चुका है और लोग इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं.

यह फोटो तसनीम न्यूज एजेंसी ने एक्स पर पोस्ट की है, जिसमें दिखाया गया है कि जेडी वेंस इस्लामाबाद में कहां-कहां जा रहे हैं. 

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'रिक्शे से सवारी कर रहे वेंस'

जैसे ही यह तस्वीर वायरल हुई, यूजर्स ने मजाकिया और चुटीले अंदाज में इस पर कमेंट करना शुरू कर दिया, खासकर वेंस के कथित पाकिस्तान दौरे के वक्त और उससे जुड़े दावों को लेकर.

पहले की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि US के उपराष्ट्रपति ईरान के साथ बातचीत के प्रस्तावित दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान रवाना हो गए हैं, उसी पर एक यूजर ने लिखा, 'वह रिक्शे से सफर कर रहे हैं, इसलिए उन्हें पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा.'

इस मौके का इस्तेमाल US की पिछली विदेश नीति को लेकर एक अन्य यूजर ने अफगानिस्तान का जिक्र किया. उन्होंने लिखा, 'हो सकता है कि वेंस अभी भी अफगानिस्तान में ही हों और उस आजादी का जायजा ले रहे हों जो US ने उन्हें दी थी.'

हालांकि, सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी इस बातचीत का हिस्सा बन गईं. एक यूजर ने लिखा, 'मैं पाकिस्तान में कोई भी प्रतिनिधिमंडल भेजने के मामले में बहुत सावधानी बरतूंगा. मुझे लगता है कि वहां उन्हें निशाना बनाया जा सकता है.'
एक अन्य टिप्पणी में मौजूदा हालात पर सवाल उठाते हुए पूछा गया, 'क्या ट्रंप को JD वैंस के बजाय किसी और को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए था?'

'कल तेहरान में होंगे पाकिस्तानी सैनिक?'

मजाक के साथ-साथ, इस वायरल तस्वीर पर अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान के बारे में गंभीर राजनीतिक टिप्पणियां भी आईं.

अमेरिका की तरफ झुकाव रखने वाले एक टिप्पणीकार ने लिखा, 'मैं इंतजार कर रहा हूं कि ईरानी सरकार को यह बात कब समझ आएगी कि किसी दबंग महाशक्ति के साथ बातचीत करके युद्ध से बाहर नहीं निकला जा सकता. अगर आप आज रात भी सरेंडर कर देते हैं, तो कल अमेरिकी सैनिक तेहरान में होंगे. क्या आप भूल गए कि इराक के साथ क्या हुआ था?'

पोस्ट पर आए मजेदार कमेंट्स

एक अन्य यूजर ने पाकिस्तान की तरफ से चल रहे कूटनीतिक संदेशों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा, 'जब तक पाकिस्तानी अधिकारी सार्वजनिक रूप से यह कहते रहेंगे कि बातचीत बुधवार के लिए तय है, तब तक इस बात की संभावना कम ही है कि ऐसे संदेश ट्रंप को कोई भी नाकेबंदी हटाने के लिए राजी कर पाएंगे. वैसे भी, यह देखना दिलचस्प है.'

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर की अवधि और बढ़ा दी है ताकि कूटनीतिक चैनलों से बातचीत जारी रह सके. लेकिन इस बीच होर्मुज में स्थिति गंभीर बनी हुई है, जो बातचीत में एक बड़ा रोड़ा है.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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