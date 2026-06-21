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एक भारतीय तो दूसरा पाकिस्तानी, जेडी वेंस ने किन 2 लोगों का बताया अपना पसंदीदा?

JD Vance Reevals His Favourite People: अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपने 2 पसंदीदा लोगों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि उनके जीवन में 2 पसंदीदा लोगों में से एक भारतीय और एक पाकिस्तानी हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 21, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:37 PM IST
एक भारतीय तो दूसरा पाकिस्तानी, जेडी वेंस ने किन 2 लोगों का बताया अपना पसंदीदा?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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