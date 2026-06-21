उपराष्ट्रपति वेंस रविवार ( 21 जून 2026) को ईरान के देश मंत्री अब्बास अराघची और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ के साथ स्विट्जरलैंड के एक रिजॉर्ट में मुलाकात कर रहे थे. वहां पर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान-कतर के प्रतिनिधि भी मौजूद थे. इसी बीच जेडी वेंस ने बताया कि उन्होंने पिछले 3 महीने में मुनीर से सबसे ज्यादा बातचीत की है. उन्होंने कहा,' मैं उनके नेतृत्व के बिना यहां नहीं होता. वह बेशक एक महान सैन्य नेता हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक महान डिप्लोमैट की तरह दिखाया है. बेशक वह कमाल के नेता भी हैं.'