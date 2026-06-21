JD Vance In Switzerland: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेड वेंस ने अपनी लाइफ के 2 सबसे अहम लोगों के बारे में बताया है. उन्हें एक इवेंट में अपने जीवन से जुड़ी एक बात का खुलासा करते हुए बताया कि उनकी लाइफ 2 सबसे पसंदीदा लोगों में से एक भारतीय और एक पाकिस्तानी हैं. उन्होंने इसमें पहले अपनी पत्नी ऊषा वेंस और दूसरा पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लिया.
बता दें कि वेंस ईरान के टॉप लीडर्स और अधिकारियों से जंग रुकवाने के संबंध में बातचीत करने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं. वहीं पाकिस्तान भी अमेरिका-ईरान के बीच जंग रुकवाने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है.
वेंस ने स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में स्थित लेक ल्यूसरेन के रिसॉर्ट में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की. उन्होंने कहा,' मैं कहना चाहता हूं कि जब से मुनीर ने इस्लामाबाद में पीएम के साथ हमारा स्वागत किया, तभी से मैं मजाक में कहता हूं कि मेरी लाइफ में 2 बहुत जरूरी और पसंदीदा लोग हैं. इसमें एक भारतीय हैं, तो दूसरे पाकिस्तानी. भारतीय में मेरी पत्नी ऊषा है, जबकि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं.'
उपराष्ट्रपति वेंस रविवार ( 21 जून 2026) को ईरान के देश मंत्री अब्बास अराघची और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ के साथ स्विट्जरलैंड के एक रिजॉर्ट में मुलाकात कर रहे थे. वहां पर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान-कतर के प्रतिनिधि भी मौजूद थे. इसी बीच जेडी वेंस ने बताया कि उन्होंने पिछले 3 महीने में मुनीर से सबसे ज्यादा बातचीत की है. उन्होंने कहा,' मैं उनके नेतृत्व के बिना यहां नहीं होता. वह बेशक एक महान सैन्य नेता हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक महान डिप्लोमैट की तरह दिखाया है. बेशक वह कमाल के नेता भी हैं.'
वेंस ने इस वार्ता में लेबनान की स्थिति पर संतोष जताया और कहा कि उन्हें लेबनान की स्थिति अब बेहतर लग रही है और पिछले कुछ दिनों में यहां काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है. वेंस ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप क्षेत्र में पूरी तरह से युद्धविराम देखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस दौरान कमरे में मौजूद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने जेडी वेंस से मुलाकात की. वह ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ से भी मिले.