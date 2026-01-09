Advertisement
US प्रेसिडेंट को गंभीरता से लें यूरोपीय लीडर्स...ग्रीनलैंड पर उठे शोर के बीच वेंस ने किसे चेताया?

US प्रेसिडेंट को गंभीरता से लें यूरोपीय लीडर्स...ग्रीनलैंड पर उठे शोर के बीच वेंस ने किसे चेताया?

JD Vance: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर इस समय  56 हजार से अधिक की आबादी वाले इस द्वीप ग्रीनलैंड पर है. जिसे लेकर अब अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि यूरोपियन नेताओं को ग्रीनलैंड पर प्रेसिडेंट ट्रंप को गंभीरता से लेना चाहिए. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 09, 2026, 06:44 AM IST
US प्रेसिडेंट को गंभीरता से लें यूरोपीय लीडर्स...ग्रीनलैंड पर उठे शोर के बीच वेंस ने किसे चेताया?

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रवैये से दुनियाभर को हैरान कर दिया है. पहले ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया और अब उनकी नजरें ग्रीनलैंड पर है. 56 हजार से अधिक की आबादी वाले इस द्वीप को ट्रंप कब्जाने की तैयारी में हैं. यह द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है. इसे लेकर अब वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने  कहा कि यूरोपियन नेताओं को ग्रीनलैंड पर प्रेसिडेंट ट्रंप को गंभीरता से लेना चाहिए. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं. 

दुश्मन दिखा रहे हैं दिलचस्पी
आगे बोलते हुए कहा कि कैसे "दुश्मन-दुश्मन" इस इलाके में दिलचस्पी दिखा रहे हैं,  यूरोप को अपनी सिक्योरिटी को और ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, नहीं तो US को इसके बारे में कुछ करना होगा. इसके अलावा कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो जल्द ही ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लीडर्स से मिलेंगे. साथ ही साथ कहा कि हम इनमें से कुछ मैसेज प्राइवेट में देते रहेंगे, कुछ पब्लिक में, लेकिन मुझे लगता है कि यूरोपियन लीडर्स और किसी और को मेरी सलाह होगी कि वे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को सीरियसली लें.

प्रेसिडेंट को लें सीरियसली
इसके अलावा जेडी वेंस ने कहा कि यूरोपियन लीडर्स और किसी और को मेरी सलाह होगी कि वे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को सीरियसली लें. ग्रीनलैंड सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ अमेरिका के मिसाइल डिफेंस के लिए, बल्कि दुनिया के मिसाइल डिफेंस के लिए भी. हम जानते हैं कि कुछ दुश्मन हैं जिन्होंने उस खास इलाके, उस खास इलाके में बहुत इंटरेस्ट दिखाया है. दुनिया के एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए, हम अपने यूरोपियन दोस्तों से कह रहे हैं कि वे उस ज़मीन की सिक्योरिटी को ज्यादा सीरियसली लें.

कई ऑप्शन पर विचार
अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स को इसके बारे में कुछ करना होगा, यह क्या है, मैं इसे प्रेसिडेंट पर छोड़ता हूं, क्योंकि हम इस खास टॉपिक पर अपने यूरोपियन दोस्तों और सभी के साथ डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं. इससे पहले व्हाइट हाउस ने कहा कि वह ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए कई ऑप्शन पर विचार कर रहा है और मिलिट्री का इस्तेमाल भी मुमकिन है. (ANI)

