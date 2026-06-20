वेंस ने कहा,' तो सबसे पहलS हम वास्तव में इसे सार्वजनिक करना चाहते हैं क्योंकि पूरे टेक्स्ट के बिना इस पर चर्चा करना मुश्किल है और मुझे लगता है कि यहां मतभेद का एक कारण यह है कि पाकिस्तानी और कतार के सिस्टम में प्रथम संशोधन और प्रेस फ्रीडम का उतना महत्व नहीं है. इसलिए यहां उम्मीद नहीं की जाती है कि जनता के लिए पूरा टेक्स्ट उपलब्ध होगा, ताकि वे इसकी जांच-पड़ताल कर सकें, इसका विश्लेषण कर सकें और इसे खुद समझ सकें.'