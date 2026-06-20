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US-ईरान डील पर बिचौलिया बनकर इतरा रहा था पाकिस्‍तान, JD Vance ने एक बात कहकर उतार दी इज्‍जत

JD Vance Slams PAK On Press Freedom: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अमेरिका-ईरान समझौते ( MoU) को लेकर पाकिस्तान पर बड़ा आरोप लगाया है. उनका कहना है कि इस ड्राफ्ट को सार्वजनिक करने में हुई देरी का कारण पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 20, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:49 PM IST
US-ईरान डील पर बिचौलिया बनकर इतरा रहा था पाकिस्‍तान, JD Vance ने एक बात कहकर उतार दी इज्‍जत

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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