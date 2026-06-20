Pakistan Press Freedom: अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते के लिए मध्यस्थता करने वाले पाकिस्तान की एक बार फिर बेइज्जती हुई है. बता दें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अमेरिका-ईरान समझौते ( MoU) के ड्राफ्ट को पब्लिक करने में हुई देरी का बचाव करते हुए सारा ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ दिया. वेंस ने इस देरी का कारण पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम का अभाव बताया. इस बयान ने पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रेस फ्रीडम को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.
वेंस ने कहा कि, जो पाकिस्तान US-ईरान शांति समझौते के लिए मुख मध्यस्थों में से एक होने का दावा करता है उसने कहा कि राजनीतिक संस्कृति में अंतर के चलते डॉक्यूमेंट के रिलीज होने को लेकर अपेक्षाएं बढ़ गई हैं.
वेंस ने कहा,' तो सबसे पहलS हम वास्तव में इसे सार्वजनिक करना चाहते हैं क्योंकि पूरे टेक्स्ट के बिना इस पर चर्चा करना मुश्किल है और मुझे लगता है कि यहां मतभेद का एक कारण यह है कि पाकिस्तानी और कतार के सिस्टम में प्रथम संशोधन और प्रेस फ्रीडम का उतना महत्व नहीं है. इसलिए यहां उम्मीद नहीं की जाती है कि जनता के लिए पूरा टेक्स्ट उपलब्ध होगा, ताकि वे इसकी जांच-पड़ताल कर सकें, इसका विश्लेषण कर सकें और इसे खुद समझ सकें.'
JD Vance:
In the Pakistani and Qatari systems, they don’t quite have the First Amendment and freedom of the press.
Source: NYT pic.twitter.com/bp1ajruOir
— Clash Report (@clashreport) June 20, 2026
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 15 जून 2026 को अमेरिका-ईरान अंतरिम शांति समझौते की घोषणा की गई थी. हालांकि, उसका पूरा डॉक्यूमेंट 2 दिन बाद जारी किया गया. कई एक्सपर्ट्स और डेमोक्रेटिक नेताओं की ओर से इस देरी को लेकर सवाल उठाए गए थे. कई लोगों का मानना था कि ईरान को बड़ी रियायतें देने के चलते इस समझौते की डीटेलिंग को रोका जा रहा है.
पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का दावा था कि US-ईरान समझौते पर 19 जून 2026 को स्विट्जरलैंड ऑफीशियल साइनिंग सेरेमनी होगी. हालांकि, बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने डिजीटली ही समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए. बाद में ईरानी विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट कहा कि स्विट्जरलैंड में कोई इवेंट नहीं होगा. इसके बाद शहबाज शरीफ ने चुपके से अपने सोशल मीडिया पोस्ट से स्विट्जरलैंड वाला हिस्सा हटा दिया और अपनी यात्रा भी कैंसिल कर दी.