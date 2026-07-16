/बेटे को गोल्फ सिखाने के लिए मांगा मिलिट्री हेलीकॉप्टर... जेडी वेंस की लास्ट मिनट डिमांड से तंग हुए अधिकारी; पैसों की बर्बादी का लगाया आरोप

World News: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपने ही प्रशासन में काम करने वाले लोगों की नाक में दम किया है. सीक्रेट सर्विस के एजेंट वेंस और उनके परिवार की ओर से लगातार लास्ट मिनट डिमांड से तंग आ चुके हैं. इनमें से उनकी एक मांग यह भी है कि उनके छोटे बेटे को गोल्फ की क्लास तक ले जाने के लिए अमेरिकी मरीन कॉर्प्स का हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया जाए. हालांकि, बीते दिनों खराब मौसम के चलते उनकी इस मांग को आखिरी समय पर खारिज कर दिया गया.
मामले को लेकर प्रशासन के 2 अधिकारियों ने 'MS नाऊ' के साथ बातचीत में बताया कि उपराष्ट्रपति वेंस ने अपने बेटे के साथ मिलिट्री हेलीकॉप्टर से जॉइंट बेस एंड्रयूज स्थित ग्लोबल लेवल गोल्फ सेंटर ट्रैवल करने की प्लानिंग की थी. वहीं लास्ट मिनट में यात्रा से जुड़ी मांग, कैंसिलेशन और हर चीज को ऑफ द रिकॉर्ड यानी अवैध रूप से करने के चलते रिपब्लिकन पार्टी की सुरक्षा टीम गुस्से में है.
सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने वेंस और उनके ऑफिस पर असाइनमेंट और यात्राओं के लिए दबाव डालने पर चिंता जाहिर की है. कुछ ने तो इसे सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल भी बताया है. यात्रा की जानकारी रखने वाले 2 लोगों और एक अन्य सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर 'MS नाऊ' को बताया कि पूर्व उप राष्ट्रपतियों ने अपने बच्चों के प्रोग्राम को एडजस्ट करने के लिए महंगे सरकारी संसाधनों का कभी इस्तेमाल नहीं किया. इसके बदले सुरक्षा एजेंट बच्चों को लोकल लेवल पर स्पोर्ट यूटिलिटी ट्रंसपोर्ट में ले जाते थे. वेंस के साथ मामला कुछ और ही है.
डिफेंस डिपार्टमेंट के साल 2022 के बजट में अनुमान लगाया गया था कि एक ऑपरेटिंग हेलीकॉप्टर की लागत टैक्सपेयर्स को 16,000 डॉलर (लगभग 15 लाख रुपये) और इस्तेमाल के प्रति घंटे 24,600 डॉलर (लगभग 23.5 लाख रुपये) पड़ती है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति और प्रशासन के अन्य अधिकारी सीक्रेट सर्विस को कई दिन पहले ही अपनी यात्रा की जानकारी दे देते थे, खासकर उन यात्राओं के बारे में जिनमें उनके परिवार शामिल होते थे. वेंस की इन हरकतों से परेशान एक शख्स ने कहा,' वे सब कुछ बदल देते हैं. वे अपने निर्धारित टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते. इससे टैक्सपेयर्स का काफी पैसा बर्बाद होता है.'
रिपोर्ट के मुताबिक, ऑफ द रिकॉर्ड एक्टिविटी के तौर पर पहचानी जाने वाली यह गतिविधी कई ट्रैवल एजेंट्स के प्रोग्राम को भी ब्लॉक करती है. उन्हें अपनी छुट्टियां कैंसिल करनी पड़ती है और अन्य योजनाओं को स्थगित करना पड़ता है. कई मौजूदा और पूर्व सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के मुताबिक, उपराष्ट्रपति की अंतिम समय की यात्रा से जुड़ी मांगों के चलते सीक्रेट सर्विस के कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा योजनाओं को जल्दबाजी में तैयार करना पड़ता है. इसको लेकर एजेंट्स से परिचित एक शख्स ने कहा,' कर्मचारी इस बात से तंग आ चुके हैं कि वेंस हर बात की सूचना नहीं देते और हर चीज को ओवर द काउंटर बना देते हैं. उन्हें लगता है कि वे अभी भी अमेरिकी सीनेटर की तरह इधर-उधर घूम सकते हैं.'