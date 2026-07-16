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बेटे को गोल्फ सिखाने के लिए मांगा मिलिट्री हेलीकॉप्टर... जेडी वेंस की लास्ट मिनट डिमांड से तंग हुए अधिकारी; पैसों की बर्बादी का लगाया आरोप

JD Vance Using Military Helicopter For Personal Use: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से अब उनके कर्मचारी ही तंग आने लगे हैं. वेंस पर आरोप है कि वह अपने पर्सनल यूज के लिए सेना का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं और जब मन आया यात्रा के लिए इसकी डिमांड करते हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 16, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:03 PM IST
बेटे को गोल्फ सिखाने के लिए मांगा मिलिट्री हेलीकॉप्टर... जेडी वेंस की लास्ट मिनट डिमांड से तंग हुए अधिकारी; पैसों की बर्बादी का लगाया आरोप
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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