/बेटे को गोल्फ सिखाने के लिए मांगा मिलिट्री हेलीकॉप्टर... जेडी वेंस की लास्ट मिनट डिमांड से तंग हुए अधिकारी; पैसों की बर्बादी का लगाया आरोप

रिपोर्ट के मुताबिक, ऑफ द रिकॉर्ड एक्टिविटी के तौर पर पहचानी जाने वाली यह गतिविधी कई ट्रैवल एजेंट्स के प्रोग्राम को भी ब्लॉक करती है. उन्हें अपनी छुट्टियां कैंसिल करनी पड़ती है और अन्य योजनाओं को स्थगित करना पड़ता है. कई मौजूदा और पूर्व सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के मुताबिक, उपराष्ट्रपति की अंतिम समय की यात्रा से जुड़ी मांगों के चलते सीक्रेट सर्विस के कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा योजनाओं को जल्दबाजी में तैयार करना पड़ता है. इसको लेकर एजेंट्स से परिचित एक शख्स ने कहा,' कर्मचारी इस बात से तंग आ चुके हैं कि वेंस हर बात की सूचना नहीं देते और हर चीज को ओवर द काउंटर बना देते हैं. उन्हें लगता है कि वे अभी भी अमेरिकी सीनेटर की तरह इधर-उधर घूम सकते हैं.'