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यूक्रेन में भारतीय सेना भेजना चाहते थे JD Vance! व्हाइट हाउस की सीक्रेट मीटिंग का खुलासा, ट्रंप ने हंसते हुए किया था मना

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीक्रेट मीटिंग का बड़ा खुलासा हुआ है. एक नई किताब के अनुसार, अमेरिका के उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस यूक्रेन में शांति सेना के लिए भारतीय सैनिकों को भेजना चाहते थे. हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर हंसते हुए कहा कि भारतीय कभी ऐसा नहीं करेंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 24, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:29 AM IST
यूक्रेन में भारतीय सेना भेजना चाहते थे JD Vance! व्हाइट हाउस की सीक्रेट मीटिंग का खुलासा, ट्रंप ने हंसते हुए किया था मना

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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