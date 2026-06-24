Regime Change Book: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर आई एक नई किताब ने वैश्विक राजनीति में खलबली मचा दी है. न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों मैगी हेबरमैन और जोनाथन स्वान की नई किताब Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump में दावा किया गया है कि में दावा किया गया है कि अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस यूक्रेन में शांति सेना के रूप में भारतीय सैनिकों को तैनात करना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सुझाव को हंसकर टाल दिया.
किताब के अनुसार, पिछले साल 30 जनवरी को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक हाई-लेवल मीटिंग हुई थी. इस मीटिंग में अमेरिकी रक्षा सचिव, विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ-साथ टेक अरबपति एलन मस्क भी शामिल थे. बैठक का मकसद रूस-यूएसए-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने का प्लान तैयार करना था.
जब नाटो देशों के सैनिकों को यूक्रेन भेजने पर बात हुई, तो जेडी वेंस ने आपत्ति जाहिर की. वेंस का मानना था कि इससे रूस और नाराज हो सकता है. वेंस ने सुझाव दिया कि यूरोप से बाहर के देशों, जैसे भारत या सऊदी अरब के सैनिकों को शांति सेना बनाकर यूक्रेन भेजा जाना चाहिए.
किताब में दावा किया गया है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की बात सुनकर ट्रंप हंस पड़े. ट्रंप ने कहा कि भारतीय कभी ऐसा नहीं करेंगे. वे ऐसी किसी भी चीज के लिए पैसे खर्च नहीं करेंगे. ट्रंप ने आगे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं और वे अमेरिका आना चाहते हैं, लेकिन भारतीय कभी किसी बाहरी चीज के लिए पैसे नहीं खर्च करते. इसके साथ ही ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक खराब नेगोशिएटर यानी बातचीत में कमजोर भी बताया.
किताब के एक दूसरे चैप्टर में टेक जगत और भारत से जुड़े एक बड़े वाकये का भी जिक्र है. 10 मार्च को व्हाइट हाउस में टेक्नोलॉजी सीईओ काउंसिल की एक बड़ी मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें IBM, Dell, HP, Qualcomm और Intel जैसी दिग्गज कंपनियों के बॉस शामिल हुए. इस मीटिंग में जब अमेरिकी कॉमर्स सचिव हावर्ड लुटनिक ने टेक कंपनियों के मालिक से पूछा कि वे अमेरिका में नई फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगा रहे हैं, तब डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए भारत और चीन पर भारी टैरिफ लगाने की बात कही.
ट्रंप ने टेक कप्तानों से कहा कि जो कंपनियां अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगी, उन्हें 100% तक का भारी टैरिफ देना होगा. हमारे साथ बहुत अन्याय होता है. चीन हमारे सामानों पर 150 से 200% टैक्स लगाता है और भारत 175% टैक्स वसूलता है. यह किताब साफ करती है कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में किसी भी सलाहकार की सुनने के बजाय, पूरी तरह से अपने फैसलों और बिजनेस माइंडसेट पर काम कर रहे हैं.