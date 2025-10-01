USA: चलती कार में अचानक उठा सीने में दर्द, फरिश्ता बनकर आया इंडियन डॉक्टर; अब हर कोई बांध रहा तारीफों के पुल

Jeff Geraci: अमेरिकी के वर्जीनिया से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, वर्जीनिया के 64 वर्षीय जेफ गेरासी को वर्कआउट के बाद घर लौटते समय दिल का दौरा पड़ा. गनीमत रही कि उनकी कार सेंटारा हेल्थ में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपक तलरेजा के मेडिकल ऑफिस के ठीक बगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. यह घटना पिछले महीने हुई जब गेरासी की अचानक सांसें रुक गईं थी. उन्होंने अपनी गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया और कई लेन में घूमते हुए एक साइनबोर्ड से टकराकर एक पार्किंग में रुक गए.

डॉ. तलरेजा ने बचाई गेरासी की जान

जेफ गेरासी ने बताया कि मैं कार में बैठा रहा क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था. उन्होंने बताया कि मैंने कॉफी की चुस्की ली जिसके बाद मैंने घर जाने का फैसला किया. इसी बीच, डॉ. तलरेजा गेरासी की कार के पास पहुंचे और पाया कि वह बेहोश थे और उनकी सांसें भी नहीं चल रही थीं. डॉ. तलरेजा ने गेरासी से बात करते हुए कहा कि जब मैं आपकी कार के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि विंडशील्ड टूटा हुआ था और एयरबैग खुले हुए थे और आपको देख पाना मुश्किल था क्योंकि आप एयरबैग और टूटे हुए विंडशील्ड से घिरे हुए थे. तलरेजा ने बताया कि आप सांस नहीं ले रहे थे और आपकी नाड़ी नहीं चल रही थी और इसका मतलब है कि हृदय अपना काम नहीं कर रहा है, और इसलिए यह एक तरह की मृत्यु है. लेकिन सौभाग्य से हमने बहुत जल्दी काम फिर से शुरू कर दिया. डॉ. तलरेजा ने बताया कि यदि 8 मिनट के भीतर मदद नहीं पहुंचती तो गेरासी शायद बच नहीं पाता.

गेरासी ने हादसे के बाद होश में आने के पल को याद करते हुए कहा कि जब मैं उठा तो मेरे हाथ में चीजे थीं और लोग इधर-उधर भाग रहे थे, यह एक सपने जैसा था. मैंने नर्स से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि आपको दिल का दौरा पड़ा है. आपकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. इस बीच, डॉ. तलरेजा ने कहा कि समय पर की गई चिकित्सा थी जिसने गेरासी की जान बचाई.