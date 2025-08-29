रूस से तेल की कहानी फर्जी है! भारत को लेकर 'फूफा' बने क्यों बैठे हैं ट्रंप, असली वजह तो अब पता चली है
रूस से तेल की कहानी फर्जी है! भारत को लेकर 'फूफा' बने क्यों बैठे हैं ट्रंप, असली वजह तो अब पता चली है

Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है. जिसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है. अब जेफरीज बैंक ने बड़ा बयान देते हुए बताया है कि ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ क्यों लगाया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 29, 2025, 06:29 PM IST
Donald Trump: पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया था. भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था. आतंकियों के ठिकाने तबाह होने के बाद दोनों देशों में जंग छिड़ गई. जंग में भारत के हौसले और सैन्य क्षमताओं के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और युद्ध विराम की भीख मांगने लगा, जिसके बाद सीजफायर हुआ. सीजफायर में ट्रंप की मध्यस्तता की भी बात आई थी लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया. जिसके बाद से ट्रंप का रवैया भारत को लेकर बदल गया है, उन्होंने भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है. जिसे लेकर जेफरीज बैंक ने कहा कि युद्ध में ट्रंप को मध्यस्तता की अनुमति नहीं दी गई इसलिए उन्होंने 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है. 

जेफरीज की रिपोर्ट में कही गई ये बात
जेफरीज ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि इतना ज्यादा टैरिफ ट्रंप की नाराजगी का परिणाम था. वो मई में दो देशों के बीच हो रहे विवाद में हस्तक्षेप करने की उम्मीद कर रहे थे. हालांकि उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चली आ रही कटुता को खत्म करने में भूमिका निभाने की अनुमति नहीं दी गई. भारत ने कहा था कि पाकिस्तान से साथ संघर्ष में किसी अन्य देश का हस्तक्षेप नहीं चाहता है. यही नहीं ट्रंप ने कई मौकों पर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच के विवाद सहित दुनिया भर में कई संघर्षों को समाप्त किया है. व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए.

ट्रंप ने लगाया टैरिफ
शुरुआत में ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था. इस टैरिफ के साथ-साथ वो भारत पर दबाव बना रहे थे कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे. हालांकि उनके दबाव का कोई असर भारत पर नहीं पड़ा, जिसके बाद उन्होंने रूस से तेल खरीदने पर नाराजगी जताते हुए 25 प्रतिशत और टैरिफ लगा दिया. यानि की भारत पर कुल 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है. उनके इस रवैये की कई देशों ने आलोचना भी की है. भारत ने आलोचना करते हुए कहा था कि उनका ये रवैया बिल्कुल अनुचित है.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...

Trump Tariffs

