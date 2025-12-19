Advertisement
जेफरी एप्स्टीन की मौत के बाद भी चर्चा तेज, अमेरिकी संसद में सियासी बवाल; 68 नई तस्वीरें जारी

जेफरी एप्स्टीन की मौत के बाद भी चर्चा तेज, अमेरिकी संसद में सियासी बवाल; 68 नई तस्वीरें जारी

Jeffrey Epstein Files: अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट सांसदों ने जेफरी एप्स्टीन की संपत्ति से जुड़ी नई तस्वीरों को सामने किया है. ये तस्वीरें ऐसे समय जारी की गई हैं, जब एप्स्टीन से जुड़े सरकारी फाइलों को सार्वजनिक करने की समयसीमा करीब आ चुकी है. इन नई तस्वीरों के सामने आने से वॉशिंगटन की राजनीति में फिर से हलचल तेज हो गई है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 19, 2025, 01:27 PM IST
जेफरी एप्स्टीन की मौत के बाद भी चर्चा तेज, अमेरिकी संसद में सियासी बवाल; 68 नई तस्वीरें जारी

Jeffrey Epstein Files: अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन से जुड़े नए दस्तावेज और तस्वीरें सामने आने के बाद एक बार फिर सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई है. इन तस्वीरों में कई बड़े और जाने-माने नाम नजर आ रहे हैं. हालांकि इन तस्वीरों में किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि सीधे तौर पर नजर नहीं आई है. पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बहस और तेज हो गई है.

बता दें कि नई जारी की गई तस्वीरों में दुनिया के मशहूर कारोबारी Bill Gates और जाने-माने विचारक Noam Chomsky भी नजर आ रहे हैं. कुछ तस्वीरों में नोम चॉम्स्की को एप्स्टीन के साथ एक विमान में बैठे हुए भी दिखाया गया है. वहीं बिल गेट्स की एक तस्वीर में उनके पास खड़ी एक महिला का चेहरा धुंधला किया गया है. साथ ही इसमें फिल्म निर्देशक Woody Allen और डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व रणनीतिकार Steve Bannon की तस्वीरें भी दिखाई गई हैं, जो इससे पहले जारी की गई फोटो फाइलों में भी दिखाई दे चुके हैं.

कहां से आईं ये तस्वीरें
ये कुल 68 तस्वीरें US House Democrats की ओर से जारी की गई हैं. ये सभी तस्वीरें एप्स्टीन की संपत्ति से मिली एक बड़ी फाइल का हिस्सा बताई जा रही हैं. इसे कांग्रेस को सौंपा गया था. डेमोक्रेट सांसद इन दस्तावेजों को धीरे-धीरे सार्वजनिक कर रहे हैं और उनका कहना है कि इसका मकसद आम लोगों को सच्चाई से रूबरू कराना है.

इन तस्वीरों में कई देशों के पासपोर्ट और पहचान से जुड़े दस्तावेज भी नजर आते हैं. हालांकि, इनमें मौजूद निजी जानकारी को छुपा दिया गया है. कुछ पासपोर्ट पर Female लिखा हुआ है और यूक्रेन व रूस जैसे देशों के दस्तावेज भी इसमें शामिल हैं. कई चेहरों को जानबूझकर ढंका गया है. जिससे जिनकी भी तस्वीर है वो सामने ना आए.

बाबत है एक तस्वीर में मोबाइल चैट का हिस्सा दिखता है. इसमें किसी अनजान व्यक्ति द्वारा युवतियों को भर्ती करने जैसी बात कही गई है. इस संदेश में उम्र 18 साल लिखी नजर आती है लेकिन इसमें किसी का नाम या पूरी जानकारी नहीं है. इसके अलावा एक और तस्वीर में एक महिला के पैर पर मशहूर लेखक Vladimir Nabokov के उपन्यास Lolita से जुड़ा एक वाक्य लिखा दिखता है. इस तस्वीर को भी बिना किसी सफाई के जारी किया गया है.

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
डेमोक्रेट सांसदों का कहना है कि वे जो भी चीजें मिल रही है, उसे सार्वजनिक कर रहे हैं. साथ ही पीड़ितों और संभावित पीड़ितों की पहचान को सुरक्षित रखा जा रहा है. वहीं रिपब्लिकन नेताओं ने आरोप लगाया है कि डेमोक्रेट केवल चुनिंदा चीजें सामने रखकर अपनी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.

ऐसे में अमेरिका का न्याय विभाग Department of Justice अब तक यह साफ नहीं कर पाया है कि वह तय समयसीमा तक सभी फाइलें जारी करेगा या नहीं. यह समयसीमा पिछले महीने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत तय की गई है. इस कानून को दोनों पार्टियों का समर्थन मिला था और इसमें पीड़ितों की पहचान को सुरक्षित रखने की शर्त रखी गई है.

एप्स्टीन का पुराना मामला
जेफरी एप्स्टीन कई वैश्विक हस्तियों से अपने संबंधों के लिए जाना जाता था. वह एक दोषी यौन अपराधी था. वह न्यूयॉर्क की जेल में 2019 में उस समय मृत पाया गया, जब उस पर सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों का मुकदमा चलने वाला था. उसकी मौत को आत्महत्या बताया गया लेकिन इसने कई साजिशों और सवालों को जन्म दिया.

हाउस ओवरसाइट कमेटी में डेमोक्रेट्स के शीर्ष नेता Robert Garcia ने कहा है कि अमेरिकी जनता के सामने सच्चाई लाने के लिए दस्तावेज और तस्वीरें जारी करने का सिलसिला ऐसे ही लगातार बना रहेगा. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है कि न्याय विभाग एप्स्टीन से जुड़ी सभी फाइलों को सार्वजनिक करे. 

यह भी पढ़ें: Bangladesh violence: उस्मान हादी नहीं रहा...टीवी पर जैसे ही मुहम्मद यूनुस ने दी खबर, बांग्लादेश में होने लगी हिंसा, 5 प्वाइंट्स में समझते हैं पूरी कहानी

 

