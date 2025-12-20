एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम, चेक पर सिग्नेचर और महिलाओं के साथ तस्वीरें; अमेरिका में सियासी भूचाल तेज

Jeffrey Epstein Files Release: अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार को दोषी यौन अपराधी और फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जांच की हजारों फाइलें जारी की हैं. इन दस्तावेजों में कई तस्वीरें, कागजात और नाम शामिल हैं.इन नामों में बड़े और जाने-पहचाने लोग भी दिखते हैं. इसी बीच एक फोटो ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है क्योंकि इसमें पहली बार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र सामने आया है.

बता दें कि जारी की गई तस्वीर में जेफरी एप्स्टीन एक महिला के साथ खड़ा नजर आ रहा है. उस महिला का चेहरा पूरी तरह काला किया गया है. दोनों के हाथ में 22,500 डॉलर का एक बड़ा सा नकली चेक दिखाई देता है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर दिख रहे हैं. यह फोटो एक फ्रेम में लगी है, जिस पर Once in a blue moon लिखा हुआ है.

हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि यह तस्वीर कब और कहां ली गई थी, लेकिन यह चेक उस बर्थडे बुक से मिलता-जुलता बताया जा रहा है, जिसे एप्स्टीन की सहयोगी Ghislaine Maxwell ने उसके 50वें जन्मदिन पर तैयार किया था. उसी बुक में एक नोट भी था जिसमें 22,500 डॉलर में एक महिला को ट्रंप को बेचने को लेकर मजाक किया गया था.

क्या है व्हाइट हाउस और मीडिया की प्रतिक्रिया

अब तक व्हाइट हाउस ने इस तस्वीर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. The New York Times की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती दस्तावेजों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम बहुत कम बार आया है. अखबार ने यह भी लिखा कि कुछ तस्वीरों में वह महिलाओं के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं.

डिप्टी अटॉर्नी जनरल Todd Blanche का कहना है कि कांग्रेस के आदेश पर जारी की गई ये फाइलें आने वाले समय में और बढ़ेंगी. देखा जाए तो कुल मिलाकर यह रिकॉर्ड कई लाख पन्नों का हो सकता है. उन्होंने यह भी साफ किया कि चल रही जांच से जुड़े कुछ हिस्सों को रोका गया है. पीड़ितों की पहचान बचाने के लिए कई जानकारियां छिपाई गई हैं. उनके मुताबिक इस रिलीज के बाद कोई नए आरोप तय होने की उम्मीद नहीं है.

इन फाइलों में कई तस्वीरें ऐसी भी हैं जिनमें एप्स्टीन के साथ बड़े नाम नजर आते दिख जाएंगे. इनमें पूर्व राष्ट्रपति Bill Clinton और मशहूर रॉक सिंगर Mick Jagger भी शामिल हैं. क्लिंटन से जुड़ी कुछ तस्वीरें पहले कभी सामने नहीं आई थीं. एक तस्वीर में वह हॉट टब में लेटे हुए दिखते हैं हालांकि शरीर का बड़ा हिस्सा काले बॉक्स से ढका हुआ है. एक दूसरी तस्वीर में वह एक महिला के साथ तैरते नजर आते हैं जिसे मैक्सवेल कहा जा रहा है.

दस्तावेजों में 254 मसाज देने वाली महिलाओं की एक लिस्ट भी है. हर नाम को काले निशान से ढक दिया गया है और लिखा गया है कि यह संभावित पीड़ितों की सुरक्षा के लिए किया गया है. इसके अलावा कई तस्वीरें ऐसी हैं, जिनमें अधनंगे लोग, हथियारों के साथ एप्स्टीन और उसके साथी दिखते हैं. हालांकि सभी चेहरों को ढका गया है.

राजनीतिक बयानबाजी हो रही तेज

व्हाइट हाउस ने इन दस्तावेजों में बिल क्लिंटन के नाम आने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन डायरेक्टर Steven Cheung ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए पोस्ट किया. वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी Karoline Leavitt ने भी हैरानी जताई है.

साथ ही बताते चलें कि डेमोक्रेट नेताओं ने इस रिलीज की कड़ी आलोचना की है. सीनेट में डेमोक्रेट्स के नेता Chuck Schumer ने आरोप लगाया कि यह अधूरी जानकारी जानबूझकर दी गई है. इससे डोनाल्ड ट्रंप को बचाया जा सके. उन्होंने इसे ट्रंप के पुराने विवादों को छिपाने की कोशिश बताया है.

