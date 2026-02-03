'बधाई हो, बेटा हुआ है!' एपस्टीन फाइल्स में 'गुप्त बेटे' का खुलासा; क्या 15 साल बाद दुनिया के सामने आएगा असली वारिस?

Advertisement
Jeffrey epstein secret son: जेफरी एपस्टीन से जुड़े नए दस्तावेजों में एक पुराने ईमेल के आधार पर उसके गुप्त बेटे होने का दावा सामने आया है, हालांकि इसकी अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इन फाइलों में प्रिंस एंड्रयू और सारा फर्ग्यूसन से जुड़े संपर्कों और कथित पहुंच को लेकर भी नए सवाल खड़े हुए हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 07:02 AM IST
Jeffrey epstein secret son: अमेरिका के न्याय विभाग की तरफ से जारी नए दस्तावेजों में जेफरी एपस्टीन को लेकर एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है. इन कागजातों के मुताबिक, हो सकता है कि एपस्टीन का एक गुप्त बेटा रहा हो. ये बात एक पुराने ईमेल से सामने आई है, जो सितंबर 2011 का बताया जा रहा है. इस ईमेल में ब्रिटेन की पूर्व डचेस ऑफ यॉर्क सारा फर्ग्यूसन ने एपस्टीन को बेबी बॉय के जन्म पर बधाई दी थी. ईमेल में लिखा गया है कि उन्हें ड्यूक से ये जानकारी मिली है कि एपस्टीन के घर एक लड़के का जन्म हुआ है. उन्होंने दोस्ती और प्यार के साथ बधाई भी दी थी. ईमेल के आखिर में सारा एक्स लिखा हुआ है. इस संदेश में ड्यूक का मतलब प्रिंस एंड्रयू से माना जा रहा है, जो सारा फर्ग्यूसन के पूर्व पति हैं.

14 या 15 साल का हो सकता है बच्चा 
इस ईमेल में सारा फर्ग्यूसन ये भी लिखती हैं कि भले ही एपस्टीन उनसे संपर्क में नहीं रहा है, फिर भी वह उसे बच्चे के जन्म पर शुभकामनाएं दे रही हैं. अब तक कभी भी सार्वजनिक रूप से यह साबित नहीं हुआ है कि एपस्टीन के कोई बच्चे थे. इसलिए इस ईमेल में लिखी बातों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अगर ये दावा सही माना जाए, तो वो बच्चा आज करीब 14 या 15 साल का हो सकता है. इसी ईमेल श्रृंखला में एक और संदेश भी सामने आया है. इसमें सारा फर्ग्यूसन ने नाराजगी जताई है. उन्होंने लिखा कि एपस्टीन अचानक गायब हो गया. उन्हें यह भी पता नहीं था कि वह पिता बनने वाला है. उन्होंने यह भी लिखा कि उन्हें ऐसा लगा कि एपस्टीन ने केवल प्रिंस एंड्रयू तक पहुंच बनाने के लिए उनसे दोस्ती की थी. ये बात उन्हें बहुत गहराई तक दुख पहुंचाने वाली लगी थी

आखिरी गर्लफ्रेंड के नाम पर है पूरी संपत्ति
इन दस्तावेजों में यह भी साफ किया गया है कि जेफरी एपस्टीन ने कभी खुले तौर पर यह नहीं माना कि उसके कोई बच्चे हैं. एपस्टीन की साल 2019 में जेल में मौत हो गई थी. उस समय वह मानव तस्करी और यौन शोषण से जुड़े गंभीर मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा था. बाद में बड़ी संख्या में लोगों ने खुद को उसका बेटा या बेटी बताना शुरू किया. ऐसा ज्यादातर उसकी संपत्ति तक पहुंच पाने के लिए किया गया था. एक रिपोर्ट के अनुसार, एपस्टीन की वसीयत में उसकी ज्यादातर संपत्ति, घर और निजी द्वीप उसकी आखिरी गर्लफ्रेंड करिना शुलियाक के नाम कर दिए गए थे. उसके नाम पर दावा करने वाले सौ से ज्यादा लोग सामने आए थे.

एपस्टीन के 130 बच्चे?
साल 2020 में वंशावली से जुड़ी एक संस्था के संस्थापक हार्वी मोर्स ने कहा था कि यह संभावना पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती कि एपस्टीन का कोई बच्चा हो सकता है. उन्होंने कहा था कि एपस्टीन लंबे समय तक बहुत सक्रिय यौन जीवन में रहा था. इसलिए जैविक रूप से यह संभव है. उन्होंने ये भी कहा था कि वो दादा भी हो सकता है. उनकी संस्था से करीब 130 लोगों ने संपर्क किया था और खुद को एपस्टीन की संतान बताया था. हालांकि शुरुआती जांच में एक चौथाई से ज्यादा दावे तुरंत खारिज कर दिए गए थे. इसी दस्तावेजों के एक अन्य हिस्से में एक महिला का दावा भी शामिल है. उस महिला ने कहा कि उसने एपस्टीन के साथ एक खास धार्मिक या आध्यात्मिक प्रक्रिया के जरिए बेटी को जन्म दिया था. इस दावे की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है.

अमेरिकी न्याय विभाग ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि इन फाइलों में कई जानकारियां अधूरी, भ्रामक और सनसनीखेज हो सकती हैं. विभाग का कहना है कि इन दस्तावेजों में लिखी हर बात को सच मानना सही नहीं होगा. कई दावे बिना जांच के दर्ज किए गए हैं. इसलिए इन आरोपों को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए. ये सभी दस्तावेज एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत सार्वजनिक किए गए हैं. इस बार जारी फाइलों की संख्या तीस लाख से ज्यादा है. इसके साथ करीब एक लाख अस्सी हजार तस्वीरें और दो हजार वीडियो भी शामिल हैं.

26 वर्षीय रूसी महिला से मिलने वाले थे प्रिंस एंड्रयू
इन नए दस्तावेजों में ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ यॉर्क प्रिंस एंड्रयू से जुड़ी जानकारियां भी सामने आई हैं. ईमेल से यह संकेत मिलता है कि एपस्टीन और प्रिंस एंड्रयू के बीच संपर्क साल 2017 तक बना रहा. यह बात प्रिंस एंड्रयू के उस पुराने दावे के विपरीत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने 2010 में ही एपस्टीन से संबंध तोड़ लिए थे. कुछ ईमेल यह भी बताते हैं कि सारा फर्ग्यूसन ने एपस्टीन और उसके साथियों को बकिंघम पैलेस तक विशेष पहुंच दिलाने की पेशकश की थी. अन्य फाइलों में ऐसी तस्वीरें और संदेश भी बताए गए हैं, जिनमें एपस्टीन प्रिंस एंड्रयू को एक 26 वर्षीय रूसी महिला से मिलवाने की बात कर रहा था. प्रिंस एंड्रयू पहले ही अपने शाही पद और सार्वजनिक जिम्मेदारियों से हटाए जा चुके हैं और उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से लगातार इनकार किया है.

ये भी पढ़ें: ट्रंप के दावे की खुली पोल! सीनेटर वार्नर बोले- भारत-पाक ने खुद सुलझाया था विवाद, अमेरिका सिर्फ ले रहा है क्रेडिट

 

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

