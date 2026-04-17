जीसस ने ट्रंप को थप्पड़ मारकर नरक में फेंका; ईरान ने अयातुल्ला वाला तंज फिर से याद कराया

Iran Ai Video on Trump: ईरान ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया है. ईरान ने ट्रंप के उस दावे का मजाक उड़ाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ईरान के साथ एक ऐसे समझौते के करीब पहुंचने वाले थे, जिसमें अमेरिका को फ्री में तेल और होर्मुज की आजादी मिल जाएगी. ईरान ने ट्रंप के इस बयान की तुलना 'हवा में महल बनाने' से की है. इसके अलावा एक ऐसा AI वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें जीसस ट्रंप को थप्पड़ मारकर नरक में फेंक रहे हैं.

IRIB ने एक फारसी कहावत भी शेयर करते हुए लिखा,' ऊंट कपास के बीज का सपना देखता है, कभी उसे निगल जाता है, कभी दाने-दाने करके खाता है.' ईरान के जरिए शेयर की गई यह कहावत अक्सर ऐसे लोगों यह कहावत अक्सर ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसकी ख्वाहिशें या सपने हकीकत से कोसों दूर हों और जिनके पूरे होने की संभावना ही न हो. इसके अलावा ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने ट्रंप का मजाक उड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था. खामेनेई, अमेरिका-इजरायल की संयुक्त कार्रवाई में मारे गए थे.

जीसस ने ट्रंप को नरक में फेंका

इसके अलावा एक और ईरानी दूतावास ने AI से बना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें जीसस को डोनाल्ड ट्रंप को नरक में फेंकते हुए दिखाया गया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर हुए विवाद के बाद आया है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद को जीसस जैसा ठीक करने वाला (हीलर) दिखाने की कोशिश की थी.

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ट्रंप और पोप को लेकर क्या विवाद चल रहा है?

ट्रंप ने रविवार को 'ट्रुथ सोशल' पर यह तस्वीर पोस्ट की थी, लेकिन अगले ही दिन भारी आलोचना के बाद इसे हटा दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें इस तस्वीर के धार्मिक मतलब का अंदाजा नहीं था. यह तस्वीर असल में फरवरी में सामने आई थी, जब लेखक निक एडम्स ने इसे इस कैप्शन के साथ शेयर किया था,'अमेरिका लंबे समय से बीमार है. राष्ट्रपति ट्रंप इस देश को ठीक कर रहे हैं.' हालांकि ट्रंप ने इसे फिर से पोस्ट करते समय इसमें थोड़ा-सा बदलाव किया था.

जीसस ने ट्रंप को मारा थप्पड़

मंगलवार को ताजिकिस्तान में मौजूद ईरानी दूतावास ने एक वीडियो क्लिप पोस्ट की. इस क्लिप की शुरुआत उसी तस्वीर से होती है, जिसे ट्रंप ने पोस्ट किया था. ट्रंप के हाथों से निकल रही रोशनी तेजी से फीकी पड़ जाती है, तभी जीसस स्वर्ग से नीचे आते हैं, ट्रंप के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारते हैं और उन्हें धधकती आग की खाई में धकेल देते हैं.