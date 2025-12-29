PM मोदी को जेट, जिनपिंग को ज्वैलरी, जेलेंस्की को हथकड़ी... सैंटा बने पुतिन ने बांटे तोहफे, AI वीडियो से मिला बड़ा हिंट

Advertisement
Putin Christmas gifts: क्रिसमस बीत गया लेकिन एक दूसरे को तोहफे देने का दौर जारी है. 25 दिसंबर की रात से शुरू हुआ जश्न एक जनवरी के बाद तक चलेगा. दुनियाभर के हाट-बाजार क्रिसमस की सजावट और गिफ्ट्स की रौनक से पटे पड़े हैं. इस बीच सैंटा बनकर तोहफे बांट रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन का वीडियो वायरल हो रहा है. क्या है खास आइए जानते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 29, 2025, 07:32 PM IST
Putin Christmas gifts to global leaders: 25 दिसंबर से यूरोप और अमेरिका के लोग छुट्टियों की खुमारी में डूबे हैं. इस बीच रूस के केन्या स्थित दूतावास ने एक AI-जनरेटेड वीडियो जारी किया है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन को सांता क्लॉज़ के रूप में दिखाया गया है. इस वीडियो में सैंटा बने पुतिन ग्लोबल लीडर्स को क्रिसमस गिफ्ट बांटते नजर आते हैं. पुतिन ने इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अपने जानी दुश्मन जेलेंस्की को भी याद किया है. 

वीडियो में रूसी राष्ट्रपति सांता की पोशाक में तोहफों से भरी थैली के साथ दिख रहे हैं. बैकग्राउंड में We Wish You A Merry Christmas का इंस्ट्रुमेंटल वर्जन बज रहा है. यह वीडियो रूस समर्थित सरकारी मीडिया आउटलेट स्पुतनिक ने बनाया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- 'क्रिसमस के त्योहार का पूरा सीजन दूसरों को खुशियां देने का समय होता है. इस बात को सच साबित करने के लिए रूस ने ये तय किया है कि उसके सभी दोस्तों को कुछ अच्छा मिले और वो खुश रहें... और हां! एक और जो शरारती है, उसे यकीनन वही मिलेगा जो उसके लिए तय है. ये इशारा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए किया गया है.

किसको क्या मिला?

एक मिनट 27 सेकेंड के वीडियो की शुरुआत चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तोहफा देने से होती है. पुतिन ने जिनपिंग को जो ज्वैलरी दी है, उससे ये हिंट मिलता है कि रूस का रूबल और चीन का युआन मिलकर अमेरिकी डॉलर की हेकड़ी निकाल सकते हैं. आगे PM मोदी को रूस का स्टील्थ फाइटर जेट Su57 तोहफे में मिलता दिखाया गया है, जो भारत-रूस रक्षा संबंधों की ओर इशारा करता है. यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को ‘शरारती लोगों की सूची’ में शामिल दिखाया गया है और वीडियो में उन्हें हथकड़ियां दी जाती हैं, यानी ट्रंप की पीस डील की तमाम कोशिशों के बावजूद पुतिन उन्हें बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे हैं.

आप भी देखिए और वीडियो एन्जॉय कीजिए

जेलेंस्की को सिर्फ हथकड़ियां ही नहीं दी गईं, बल्कि उन्हें सलाखों के पीछे भी दिखाया गया है. वहीं ट्रंप को अलास्का में पुतिन के साथ हुई मुलाकात की एक फ्रेम की हुई तस्वीर बतौर क्रिसमस गिफ्ट दी गई है. 

सैंटा की अनसुनी कहानी

ग्लोबल हिस्ट्री की किताबों को खंगाले तो पता चलता है कि करीब 1700 साल पहले रोमन साम्राज्य के दौरान एक बच्चा पैदा हुआ, परिवार वालों ने उसका नाम निकोलस रख दिया. उसी दौरान आई एक महामारी में उसके मां-बाप चल बसे. यही घटनाक्रम निकोलस की जिंदगी का टर्निंग प्वाइंट बन गया. निकोलस की मानसिक दशा उस सिद्दार्थ के ऐसी थी जो कई मानसिक द्वंदों से जूझने के बाद आगे चलकर बुद्ध बना. सिद्दार्थ के पिता राजा थे, जिन्होंने बेटे को तमाम सांसारिक सुख और बंधनों में बांधने की कोशिश की. 16 साल की उम्र में उनकी शादी यशोधरा से हुई. आगे उनकी जिंदगी में राहुल नाम के पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है. कुछ समय बाद सिद्धार्थ ने संसार के दुखों को देखा- वृद्ध, रोगी, मृत व्यक्ति, और एक शांत संन्यासी. इन चार दृश्यों ने राजकुमार सिद्दार्थ को जिंदगी का नया मकसद दिखाया. उन्होंने राजमहल, परिवार छोड़कर दूसरों का दुख दूर करने के लिए ध्यान लगाया और बुद्ध बन गए.

कुछ वैसे ही निकोलस भी दुनिया की भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए संतई के रास्ते पर चल पड़ा. वो गरीब परिवारों की मदद करने लगा. वो जरूरतमंदों के घरों की खिड़की से सोने के सिक्के फेंककर उनकी मदद करने लगा. यहीं से निकला सेंटा क्लॉज और उसकी सीक्रेट गिफ्टिंग का मूल आइडिया दुनिया  के अस्तित्व में आया.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

PutinSantaChristmas

