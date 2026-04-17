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Hindi Newsदुनियाये क्या...? अयातुल्ला खामेनेई की मौत पर शोक मना रहे यहूदी, वीडियो देख चौंक जाएंगे नेतन्याहू

ये क्या...? अयातुल्ला खामेनेई की मौत पर शोक मना रहे यहूदी, वीडियो देख चौंक जाएंगे नेतन्याहू

Iran Us War: ईरान-इजरायल इस समय एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, इजरायल सारी दुनिया के यहूदियों का नेतृत्व करने के लिए पहचाना जाता है. हालांकि ईरान में भी हजारों की तादाद में यहूदी रहते हैं. इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो इजरायलियों को चौंका देगा. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Apr 17, 2026, 07:30 AM IST
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ये क्या...? अयातुल्ला खामेनेई की मौत पर शोक मना रहे यहूदी, वीडियो देख चौंक जाएंगे नेतन्याहू

Jews in Iran: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग को अगर ऊपर-ऊपर से देखें तो लगभग सभी लोग यही समझते होंगे कि ईरानी लोग यहूदियों से नफरत करते हैं. साथ ही यहूदी लोग ईरानियों से नफरत करते होंगे. हालांकि यह बात 100 फीसद सही नहीं है. हाल ही में एक आई एक वीडियो ने लोगों के इस भ्रम को दूर कर दिया है.

भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने एक वीडियो पोस्ट किया है. यह वीडियो प्रेस टीवी का है, जिसका लोगो भी लगा हुआ है. इस वीडियो में तेहरान के एक सिनेगॉग (यहूदी पूजा स्थल) के अंदर ईरानी यहूदियों की भीड़ इकट्ठी हुई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है. साथ ही बड़ा सा ईरानी झंडा और मेनोरा (यहूदी प्रतीक) दिख रहे हैं. इसके अलावा एक वक्ता दर्शकों को संबोधित कर रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह आयोजन ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता की याद में एक याद में किया जा रहा है. 

यहूदियों को ईरानी संसद में प्रतिनिधित्व भी मिलता है

लोग सिनेगॉग के खूबसूरत इंटीरियर में बैठे हैं, कुछ लोग फोन से वीडियो भी बना रहे हैं. यह ईरान की मान्यता प्राप्त यहूदी अल्पसंख्यक समुदाय की सार्वजनिक भागीदारी को दर्शाता है, जो राज्य समर्थित कार्यक्रमों में शामिल होती है. ईरान में मध्य पूर्व की सबसे पुरानी यहूदी समुदायों में से एक है, जहां सिनेगॉग सुरक्षित हैं और यहूदियों को संसद में प्रतिनिधित्व भी मिलता है. 

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देखिए वीडियो

ईरान में रहते हैं हजारों यहूदी

ईरान सरकार अक्सर आधिकारिक संदेशों में इस तथ्य को दिखाती है कि ईरानी यहूदी और इजराइल राज्य के बीच अंतर है. यह पोस्ट ईरान इन इंडिया (@Iran_in_India) अकाउंट से किया गया है, जिसमें लिखा है,'ईरानी यहूदी ईरान के दिवंगत नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए तेहरान के सिनेगॉग में इकट्ठा हुए.' यह वीडियो जंग के बीच आम लोगों की चली आ रही धारणाओं से काफी अलग है. बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि ईरान के अंदर हजारों की तादाद यहूदी लोग बसते हैं. 

कैसे हुए अयातुल्ला खामेनेई की मौत?

बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल की संयुक्त कार्रवाई में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ईरान के सर्वोच्च नेता, अयातुल्ला अली खामेनेई, एक संयुक्त अमेरिकी और इजरायली हमले में मारे गए हैं. इतिहास के सबसे दुष्ट लोगों में से एक, खामेनेई की मृत्यु हो गई है.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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