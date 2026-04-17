ये क्या...? अयातुल्ला खामेनेई की मौत पर शोक मना रहे यहूदी, वीडियो देख चौंक जाएंगे नेतन्याहू

Iran Us War: ईरान-इजरायल इस समय एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, इजरायल सारी दुनिया के यहूदियों का नेतृत्व करने के लिए पहचाना जाता है. हालांकि ईरान में भी हजारों की तादाद में यहूदी रहते हैं. इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो इजरायलियों को चौंका देगा.
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Jews in Iran: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग को अगर ऊपर-ऊपर से देखें तो लगभग सभी लोग यही समझते होंगे कि ईरानी लोग यहूदियों से नफरत करते हैं. साथ ही यहूदी लोग ईरानियों से नफरत करते होंगे. हालांकि यह बात 100 फीसद सही नहीं है. हाल ही में एक आई एक वीडियो ने लोगों के इस भ्रम को दूर कर दिया है.
भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने एक वीडियो पोस्ट किया है. यह वीडियो प्रेस टीवी का है, जिसका लोगो भी लगा हुआ है. इस वीडियो में तेहरान के एक सिनेगॉग (यहूदी पूजा स्थल) के अंदर ईरानी यहूदियों की भीड़ इकट्ठी हुई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है. साथ ही बड़ा सा ईरानी झंडा और मेनोरा (यहूदी प्रतीक) दिख रहे हैं. इसके अलावा एक वक्ता दर्शकों को संबोधित कर रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह आयोजन ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता की याद में एक याद में किया जा रहा है.
लोग सिनेगॉग के खूबसूरत इंटीरियर में बैठे हैं, कुछ लोग फोन से वीडियो भी बना रहे हैं. यह ईरान की मान्यता प्राप्त यहूदी अल्पसंख्यक समुदाय की सार्वजनिक भागीदारी को दर्शाता है, जो राज्य समर्थित कार्यक्रमों में शामिल होती है. ईरान में मध्य पूर्व की सबसे पुरानी यहूदी समुदायों में से एक है, जहां सिनेगॉग सुरक्षित हैं और यहूदियों को संसद में प्रतिनिधित्व भी मिलता है.
Iranian Jews gather at Tehran's synagogue to honour Iran's late Leader Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. pic.twitter.com/2eRHsZPeWM
— Iran in India (@Iran_in_India) April 16, 2026
ईरान सरकार अक्सर आधिकारिक संदेशों में इस तथ्य को दिखाती है कि ईरानी यहूदी और इजराइल राज्य के बीच अंतर है. यह पोस्ट ईरान इन इंडिया (@Iran_in_India) अकाउंट से किया गया है, जिसमें लिखा है,'ईरानी यहूदी ईरान के दिवंगत नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए तेहरान के सिनेगॉग में इकट्ठा हुए.' यह वीडियो जंग के बीच आम लोगों की चली आ रही धारणाओं से काफी अलग है. बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि ईरान के अंदर हजारों की तादाद यहूदी लोग बसते हैं.
बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल की संयुक्त कार्रवाई में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ईरान के सर्वोच्च नेता, अयातुल्ला अली खामेनेई, एक संयुक्त अमेरिकी और इजरायली हमले में मारे गए हैं. इतिहास के सबसे दुष्ट लोगों में से एक, खामेनेई की मृत्यु हो गई है.