/DNA: क्या आंदोलन की कीमत भी वोट बैंक तय करता है? पेपर लीक पर कैसे हो रही दो तरह की राजनीति

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे ये लोग भी छात्र हैं, लेकिन परीक्षा प्रणाली में धांधली के साथ साथ ये उस सेलेक्टिव सोच के भी शिकार हैं. जो आंदोलन को भी अवसर के चश्मे से देखती है. यही वजह है कि रांची के इन छात्रों की तरफ कोई नहीं देख रहा है. कोई बड़ा नेता इनके मंच पर नहीं पहुंच रहा है. कोई अभिनेता इनके लिए सोशल मीडिया पर हैशटैग नहीं चला रहा है और न ही कोई एक्टिविस्ट इनके लिए आवाज उठा रहा है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि यहां मौजूद छात्र किस तरह त्रस्त हैं.