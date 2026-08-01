/DNA: क्या आंदोलन की कीमत भी वोट बैंक तय करता है? पेपर लीक पर कैसे हो रही दो तरह की राजनीति

Jharkhand JPSC Paper Leak: रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों की 4 मुख्य मांगें हैं. पहली, 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर निष्पक्ष पुनर्परीक्षा कराई जाए यानी दोबारा परीक्षा हो. छात्रों की मांग है कि आगे ये परीक्षा जब भी हो, रिजल्ट और कट ऑफ को सार्वजनिक किया जाए ताकि किसी तरह की कोई धांधली की गुंजाइश न हो. दूसरी, पूरे मामले की CBI जांच हो क्योंकि आंदोलनकारियों को CID और SIT जांच पर भरोसा नहीं है. तीसरी, JPSC और तमाम ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं की समीक्षा हो, जिनमें संदिग्ध या ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों का कोई रोल हो.
इन मांगों के साथ आंदोलन पर बैठे छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा. तब तक वो यहीं बैठे रहेंगे. झारखंड के इस आंदोलन में छात्र अपने भरोसे हैं. कोई सूखी रोटी खा रहा है. तो कोई सिर्फ चावल पांच दिनों तक इनका यही हाल रहा. बीते एक दो दिन से आसपास के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर के इनके लिए कुछ इंतजाम जरूर किया है, लेकिन आपको देखना चाहिए यहां के छात्रों का हौसला अभी भी बुलंद है.
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे ये लोग भी छात्र हैं, लेकिन परीक्षा प्रणाली में धांधली के साथ साथ ये उस सेलेक्टिव सोच के भी शिकार हैं. जो आंदोलन को भी अवसर के चश्मे से देखती है. यही वजह है कि रांची के इन छात्रों की तरफ कोई नहीं देख रहा है. कोई बड़ा नेता इनके मंच पर नहीं पहुंच रहा है. कोई अभिनेता इनके लिए सोशल मीडिया पर हैशटैग नहीं चला रहा है और न ही कोई एक्टिविस्ट इनके लिए आवाज उठा रहा है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि यहां मौजूद छात्र किस तरह त्रस्त हैं.
2023-24 में JSSC की Combined Graduate Level examination का पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी. पिछले साल झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं कक्षा के हिंदी और विज्ञान के पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा. 2022 में JSSC जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हुआ. यानी साल दर साल हर लेवल पर झारखंड के युवा पेपर लीक के शिकार होते आ रहे हैं. हर वर्ग के युवा इससे प्रभावित हैं. अंदाजा लगाइये कि इस आंदोलन से जुड़े युवाओं में कितना आक्रोश होगा.
इस आंदोलन की एक और खासियत देखनी चाहिए. जब जंतर मंतर पर NEET पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में युवा इकट्ठा हुए थे. तब कैसे कैसे नारे लगे थे. लोगों ने कैसी भाषा का प्रयोग किया था, लेकिन झारखंड के छात्र अपनी मांगों को मनवाने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. ये कितनी शालीनता से संवैधानिक दायरे में रहकर अपना हक मांग रहे हैं आपको ये देखना चाहिए.