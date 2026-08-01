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DNA: क्या आंदोलन की कीमत भी वोट बैंक तय करता है? पेपर लीक पर कैसे हो रही दो तरह की राजनीति

Jharkhand JPSC Paper Leak Protest: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र JPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्र मामले की CBI जांच की मांग कर रहे हैं. उन्होंने साफ किया कि इस समस्या का समाधान न निकलने तक वे वहीं बैठे रहेंगे.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 01, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:38 PM IST
DNA: क्या आंदोलन की कीमत भी वोट बैंक तय करता है? पेपर लीक पर कैसे हो रही दो तरह की राजनीति

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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