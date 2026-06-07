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PM मोदी के गिफ्ट किए हुए हीरे को अपना नहीं बना पाई जिल बाइडेन, किताब में बयां किया दर्द

Jill Biden Recalls PM Modis Diamond Gift In Her Memoir: अमेरिकी पूर्व फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने अपनी नई किताब में खुलासा किया है कि वे पीएम मोदी से मिले 7.5 कैरेट के हीरे को रखना चाहती थीं. लेकिन अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा उसकी कीमत $20,000 आंके जाने के बाद वे उसे खरीद नहीं सकीं. नियमों के तहत आखिरकार उन्हें यह हीरा सरकारी गोदाम में वापस लौटाना पड़ा.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 07, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:57 AM IST
PM मोदी के गिफ्ट किए हुए हीरे को अपना नहीं बना पाई जिल बाइडेन, किताब में बयां किया दर्द
Image Credit: Jill Biden

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