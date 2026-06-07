/PM मोदी के गिफ्ट किए हुए हीरे को अपना नहीं बना पाई जिल बाइडेन, किताब में बयां किया दर्द

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला वह हीरा वाकई बेहद शानदार और एक बड़ा तोहफा था. मैं उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन अमेरिकी सरकार के कड़े नियमों के आगे मुझे अपने कदम पीछे खींचने पड़े. यह दिलचस्प और अनसुना खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी डॉ. जिल बाइडेन ने खुद किया है. जिल बाइडेन की नई किताब 'व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग: ए मेमॉयर' (View from the East Wing: A Memoir) इस हफ्ते बाजार में आई है.
इस संस्मरण में उन्होंने व्हाइट हाउस की चकाचौंध भरी जिंदगी के पीछे छिपे कड़े वित्तीय और नैतिक नियमों की अंदरूनी कहानी बयां की है. उन्होंने बताया कि कैसे पीएम मोदी से मिले एक बेहद खूबसूरत हीरे को चाहकर भी वह अपना नहीं बना सकीं और आखिरकार उन्हें इसे सरकारी गोदाम में वापस लौटाना पड़ा.
ये पूरा वाकया जून 2023 का है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर वॉशिंगटन पहुंचे थे. इस यात्रा के दौरान कूटनीतिक चर्चाओं के साथ-साथ उपहारों का आदान-प्रदान भी हुआ. पीएम मोदी ने जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का एक सिंथेटिक (लैब-ग्रोन) हीरा तोहफे में दिया था, जो भारत में लैब में बने रत्नों के क्षेत्र में बढ़ती ताकत का प्रतीक था.
किताब में जिल बाइडेन लिखती हैं कि कभी-कभी छोटी चीजें मिलती हैं जैसे फूल या वाइन. लेकिन कभी-कभी बेहद बड़ी चीजें भी मिलती हैं, जैसे पीएम मोदी का दिया 7.5 कैरेट का हीरा. उस हीरे ने तुरंत मेरा ध्यान खींच लिया, वह वाकई शानदार था. जिल बाइडेन को जब यह तोहफा मिला, तो वह इसे खुद खरीदने का मन बना चुकी थीं. इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे कहा था कि इसे उनके गृहनगर में बेहद बारीकी से हाथ से बनाया गया है और इसकी कीमत 2500 डॉलर (लगभग 2 लाख रुपये) है. उनके पास इसका बाकायदा बिक्री का बिल भी था. मैंने सोचा कि इतनी रकम चुकाकर मैं इसे हमेशा के लिए रख लूंगी.
जिल बाइडेन की यह प्लानिंग तब धरी की धरी रह गई, जब तोहफे का आधिकारिक मूल्यांकन किया गया. अमेरिकी नैतिकता नियमों (Ethics Rules) के मुताबिक, फर्स्ट लेडी को मिलने वाला कोई भी कीमती तोहफा निजी संपत्ति नहीं, बल्कि फेडरल सरकार की अमानत होता है. अगर कोई उसे अपने पास रखना चाहता है, तो उसे सरकार द्वारा आंकी गई 'उचित बाजार कीमत' का भुगतान करना पड़ता है. जब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट (State Department) के अधिकारियों ने उस हीरे की जांच की, तो उन्होंने इसकी कीमत पीएम मोदी के बिल से कई गुना ज्यादा पूरे 20000 डॉलर (लगभग 16.5 लाख रुपये) आंक दी. इतनी बड़ी कीमत सुनकर जिल बाइडेन ने इसे खरीदने का इरादा छोड़ दिया.
हीरा भले ही सरकारी खजाने का हिस्सा बन चुका था, लेकिन जिल बाइडेन को व्हाइट हाउस में रहने के दौरान उसे इस्तेमाल करने की विशेष अनुमति मिल गई थी. अधिकारियों ने उनसे कहा कि वह इसे अपने ऑफिस में रख सकती हैं या पहन भी सकती हैं. इसके बाद जिल बाइडेन ने उस शानदार हीरे को एक खूबसूरत अंगूठी में जड़वाया और कई बड़े सरकारी कार्यक्रमों में इसे पहनकर शामिल हुईं. हालांकि, यह व्यवस्था सिर्फ तब तक रही जब तक जो बाइडन राष्ट्रपति पद पर रहे. किताब में वह भावुक होते हुए लिखती हैं कि जैसे ही हमने व्हाइट हाउस (ऑफिस) छोड़ा, मैंने वह अंगूठी सरकारी स्टोर को वापस कर दी. अब वह अंगूठी राष्ट्रपति को मिले अनगिनत अन्य उपहारों के साथ एक सरकारी गोदाम के किसी कोने में चली गई है, जिनमें से कई को तो बाद में नष्ट भी कर दिया जाता है.
जिल बाइडेन ने इस घटना के जरिए समझाया है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग विदेशी उपहारों से कोई निजी फायदा न उठा सकें, इसलिए अमेरिका में कितने सख्त नियम हैं. उन्होंने पीएम मोदी के हीरे की तुलना फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रॉन से मिले एक ब्रेसलेट से की. उस ब्रेसलेट से उनका भावनात्मक लगाव इतना ज्यादा था कि उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट को अपनी जेब से पूरी रकम चुकाई, ताकि ऑफिस छोड़ने के बाद भी वह उसे अपने साथ घर ले जा सकें और आज भी वह उसे रोज पहनती हैं. इसके अलावा उन्होंने यूक्रेन से मिले एक अनोखे ब्रोच का भी जिक्र किया, जो युद्ध के दौरान बम के टुकड़ों से बनाया गया था और अमेरिकी अधिकारियों ने उसकी कीमत $14063 आंकी थी.
किताब के ये पन्ने जून 2023 की उस ऐतिहासिक यात्रा की यादें ताजा करते हैं, जो भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थी. उस दौरान कूटनीति के साथ-साथ भारतीय कला और तकनीक के इस नायाब हीरे ने भी व्हाइट हाउस में खूब सुर्खियां बटोरी थीं, जिसकी चमक आज भी पूर्व फर्स्ट लेडी के यादों में साफ दिखाई दे रही है.