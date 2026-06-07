/PM मोदी के गिफ्ट किए हुए हीरे को अपना नहीं बना पाई जिल बाइडेन, किताब में बयां किया दर्द

हीरा भले ही सरकारी खजाने का हिस्सा बन चुका था, लेकिन जिल बाइडेन को व्हाइट हाउस में रहने के दौरान उसे इस्तेमाल करने की विशेष अनुमति मिल गई थी. अधिकारियों ने उनसे कहा कि वह इसे अपने ऑफिस में रख सकती हैं या पहन भी सकती हैं. इसके बाद जिल बाइडेन ने उस शानदार हीरे को एक खूबसूरत अंगूठी में जड़वाया और कई बड़े सरकारी कार्यक्रमों में इसे पहनकर शामिल हुईं. हालांकि, यह व्यवस्था सिर्फ तब तक रही जब तक जो बाइडन राष्ट्रपति पद पर रहे. किताब में वह भावुक होते हुए लिखती हैं कि जैसे ही हमने व्हाइट हाउस (ऑफिस) छोड़ा, मैंने वह अंगूठी सरकारी स्टोर को वापस कर दी. अब वह अंगूठी राष्ट्रपति को मिले अनगिनत अन्य उपहारों के साथ एक सरकारी गोदाम के किसी कोने में चली गई है, जिनमें से कई को तो बाद में नष्ट भी कर दिया जाता है.