Hindi Newsदुनिया

'चुप रहो, पिगी', डोनाल्ड ट्रंप पर जिमी किमेल का पलटवार, नौकरी से निकलवाने की धमकी पर 'बवाल'

Jimmy Kimmel hits back after Donald Trump: जिमी किमेल और डोनाल्ड ट्रंप के बीच नया बवाल शुरू हुआ है. ट्रंप को उनके शो Jimmy Kimmel Live से दिक्कत है. ऐसा इसलिए क्योंकि जिमी इस शो के जरिए सरकार पर व्यंग कसते रहते हैं. आइए जानते हैं पूरा मामला...

Nov 22, 2025, 09:53 AM IST
Jimmy Kimmel hits back after Donald Trump

Jimmy Kimmel hits back after Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टीवी होस्ट जिमी किमेल के बीच फिर नया विवाद शुरू हो गया है. बुधवार को किमेल ने अपने शो में एप्सटीन फाइल्स और ट्रंप के सऊदी डिनर पर तीखे कमेंट किए थे. शो खत्म होने के सिर्फ 11 मिनट बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किमेल को हटाने की मांग कर दी. इसके बाद गुरुवार को किमेल ने भी अपने शो में ट्रंप को तंज कसकर जवाब दिया है.

जिमी किमेल ने गुरुवार को अपने शो की शुरुआत में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ABC मुझे इस शो से हटा दे. यह बात मुझे मेरी पत्नी से पता चली. किमेल ने बताया कि 'आज सुबह मैं सो रहा था. मेरी पत्नी बाथरूम से बाहर आई, उसके हाथ में फोन था. उसने कहा ‘उम्म… ट्रंप ने फिर ट्वीट किया है कि तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए. मैंने कहा ‘ओह… ठीक.’ फिर मैं नीचे गया और बच्चों के लिए बैगल्स बनाए.'

शो के जिमी किमेल ने आगे बताया कि ट्रंप ने यह पोस्ट रात 12:49 बजे किया था, यानी उनके शो खत्म होने के सिर्फ 11 मिनट बाद. किमेल ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा 'अच्छी बात है कि वह हमारा शो लाइव देखते हैं. नमस्ते राष्ट्रपति महोदय.. ये भी मजेदार है कि अपने ऊपर लगे इतिहास के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के बीच भी, ट्रंप हमारे शो के बारे में पोस्ट करने का समय निकाल लेते हैं, वह बार-बार कहते हैं कि हमारी रेटिंग खराब है.' उन्होंने ट्रंप को लेकर कहा कि वो एक बर्फ के टुकड़े की तरह बताया और कहा कि वो पांच हफ्ते में गुस्सा हो जाते हैं और चाहते हैं कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए.'

ट्रंप ने आखिर पोस्ट में क्या लिखा था?

जिमी किमेल ने यह पलटवार ट्रंप की उस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर किया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि किमेल में कोई टैलेंट नहीं, उसे टीवी से हटाओ. ट्रंप ने Truth Social पर लिखा था कि 'ABC फेक न्यूज जिमी किमेल जैसे इंसान को क्यों रखती है, जिसमें कोई प्रतिभा नहीं है और जिसकी टीवी रेटिंग्स बहुत खराब हैं? इस आदमी को शो से निकाल दो'. इसके बाद व्हाइट हाउस ने ABC पर बयान जारी करते हुए कहा कि 'ABC न्यूज पत्रकारिता नहीं है, यह एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के नाम पर डेमोक्रेट का स्पिन ऑपरेशन है.'

किमेल के बुधवार के शो में क्या कहा गया था?

अब सवाल ये है कि आखिर ट्रंप ने किमेल को नौकरी से निकलवाने वाला पोस्ट क्यों किया? तो जान लीजिए कि ट्रंप की नाराजगी की वजह जिमी किमेल का एक एपिसोड माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने ट्रंप के सऊदी स्टेट डिनर और एप्स्टीन फाइल्स (जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं) को लेकर तंज कसे थे. किमेल ने बताया कि अमेरिकी संसद में 427-1 वोट से एप्सटीन फाइल्स खोलने के लिए दबाव डाला गया. इतना ही नहीं उन्होंने सवाल उठाया था कि 'राष्ट्रपति क्या जानते थे? और उन लड़कियों की उम्र क्या थी जब वो जानते थे?'

ये विवाद पुराना है

ट्रंप और किमेल के बीच यह विवाद नया नहीं है. इससे पहले इसी साल सितंबर में ABC ने किमेल का शो कुछ समय के लिए रोक दिया था, क्योंकि उन्होंने ट्रंप और कुछ कंजर्वेटिव नेताओं पर टिप्पणी की थी. उस समय ट्रंप ने कहा था 'किमेल को खराब रेटिंग और टैलेंट की कमी की वजह से हटाया गया.' हालांकि बाद में शो फिर शुरू हुआ और रेटिंग भी बढ़ गई.

 सेठ मेयर्स भी ट्रंप के निशाने पर

ट्रंप के निशाने पर किमेल अकेले नहीं थे. उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में एनबीसी से सेठ मेयर्स को भी बर्खास्त करने का आग्रह किया है. इसे लेकर मेयर्स ने ऑन एयर जवाब दिया कि उन्हें ट्रंप द्वारा उनके शो की आलोचना करने से "कोई समस्या नहीं" है और उन्होंने रूखेपन से कहा कि "कई रातों में, उनकी बात में दम होता है.

किमेल ने रिपीट की ट्रंप की 'चुप रहो, पिगी वाली टिप्पणी

सेठ मेयर्स ने ट्रंप को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन किमेल ने उन पर पलटवार किया और खूब तंज कसे. उन्होंने शो में दर्शकों को याद दिलाया कि यह ट्रंप की पहली कोशिश नहीं थी. वो मेरे साथ पहले भी ऐसा कर चुके हैं. सितंबर में मुझे नौकरी से निकलवाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त वो कामयाब नहीं हुए. ट्रंप को लेकर किमेल ने कहा 'राष्ट्रपति महोदय, मैं आपकी दृढ़ता की प्रशंसा करता हूं. अगर आप आज रात देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप देख रहे होंगे, तो यह कैसा रहेगा? मैं तब जाऊंगा जब आप जाएंगे. चलिए साथ में सूर्यास्त की तरफ निकलते हैं, बटच कैसिडी और सनटैन किड की तरह.' शो के आखिर में किमेल ने ट्रंप की ही हाल की टिप्पणी दोहराई और कहा 'चुप रहो, पिगी.'

जिमी किमेल और डोनाल्ड ट्रंप की क्यों नहीं बनती?

बता दें कि जिमी किमेल का शो अमेरिका के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली लेट नाइट शो में से एक है. उनकी राष्ट्र्पति डोनाल्ड ट्रंप से एक नहीं बनती. गौर करने वाली बात ये है कि यह पहला ऐसा लेट नाइट शो नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप सरकार की आलोचना के लिए जाना जाता है. कुछ महीने पहले इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन जब फिर से शो शुरू हुआ तो रेटिंग पहले से ज्यादा बढ़ गई.

कौन हैं जिमी किमेल?

जिमी किमेल (Jimmy Kimmel) अमेरिका के जाने-माने टीवी होस्ट, कॉमेडियन और राइटर हैं. वह मशहूर लेट-नाइट शो ‘Jimmy Kimmel Live!’ को होस्ट करते हैं, यह शो अमेरिका के ABC चैनल पर टेलिकास्ट होता है. उनका शो अपनी हाजिरजवाबी, राजनीतिक व्यंग्य और सेलिब्रिटीज पर मजेदार टिप्पणियों के लिए जाना जाता है. जिमी किमेल कई बार ऑस्कर और एमी अवॉर्ड शो भी होस्ट कर चुके हैं. उनके शो की खासियत यह है कि वह बड़ी से बड़ी राजनीतिक या विवादित खबरों पर भी हल्की-फुल्की और मज़ेदार शैली में बात करते हैं. इसी वजह से वह अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, कभी तारीफ के कारण तो कभी विवादों की वजह से.

ये भी पढ़ें: 'यूक्रेन को छोड़नी पड़ेगी अपनी जमीन...', सुलह के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के सामने रखा 28 पॉइंट्स वाला प्लान

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

Donald Trump Jimmy Kimmel

