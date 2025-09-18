Trump Reaction on Jimmy Kimmel Live: जिमी किमेल के देर रात के टॉक सो 'Jimmy Kimmel Live' को चार्ली किर्क की हत्या के आरोपी के बारे में की गई विवादास्पद कमेंट्स की वजह से अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है. ABC Network ने यह फैसला किया है, जिसका मालिकाना हक Disney के पास है. इस घटना के बाद संघीय संचार आयोग(FCC)और प्रमुख स्टेशन संचालकों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. बता दें कि सोमवार की रात के अपने शो में जिमी किमेल ने चार्ली किर्क के संदिग्ध हत्यारे टायलर रॉबिन्सन के बारे में कमेंट किया था.

क्या की थी टिप्पणी?

चार्ली किर्क के संदिग्ध हत्यारे टायलर रॉबिन्सन के बारे में जिमी किमल ने टॉक शो 'Jimmy Kimmel Live' में कहा था कि, हत्यारा शायद ट्रम्प समर्थक रिपब्लिकन रहा होगा. किमेल ने आगे कहा, मैगा गिरोह चार्ली किर्क को मारने वाले इस लड़के को अपने जैसा नहीं बल्कि किसी और के रूप में पेश करने की पूरी कोशिश कर रहा है. जिमी की इस बात के बाद से ही रूढ़िवादी समूहों में भारी आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई.

क्या की गई कार्रवाई?

इसके बाद ही FCC के अध्यक्ष ब्रेंडन कार्र ने किमेल की बातों को सबसे घटिया आचरण बताया और डिज्नी और एबीसी के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी भी दी. उन्होंने संकेत दिया कि अगर ABC कार्रवाई नहीं करेगा तो एफसीसी उनका प्रसारण लाइसेंस को रद्द करने पर विचार कर सकता है.

क्या भविष्य में शो का प्रसारण होगा?

नेक्सस्टार, जो देश के सबसे बड़े स्टेशन संचालकों में से एक है, ने भी किमेल की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए घोषणा की कि, वह निकट भविष्य में शो का प्रसारण नहीं करेगा. नेक्स्टार के प्रसारण विभाग के अध्यक्ष एंड्रयू अल्फोर्ड ने कहा कि, किमेल की टिप्पणियां आपत्तिजनक और संवेदनशील थीं और उन्हें प्रसारण मंच देना जनहित के लिए अच्छा नहीं होगा.

ट्रंप का क्या रहा रिएक्शन?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एबीसी के इस फैसले की सराहनी की और अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर लिखा कि, 'यह अमेरिका के लिए बड़ी खुशखबरी है' और कहा कि, किमेल में जरा भी प्रतिभा नहीं है. इसके अलावा ट्रंप ने ये दावा भी किया कि किमेल की शो की रेटिंग्स भी बहुत खराब थीं. ABC के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि 'जिमी किमेल लाइव' को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है. हालांकि, उन्होंने इस पर और कोई जानकारी नहीं दी. किमेल की टीम ने अभी तक इस फैसले पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

BREAKING NEWS: Official ABC broadcast affiliate Nexstar is REMOVING Jimmy Kimmel from all 32 of their ABC stations until Disney answers for Kimmel’s despicable attack on Charlie Kirk. Great job @NXSTMediaGroup. Thank you for standing up for Charlie HERE: https://t.co/BvLYdTEK8I pic.twitter.com/QuABDoLVLi — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 17, 2025

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि, Charlie Kirk की 10 सितंबर को यूटा वैला यूनिवर्सिटी में एक बहस के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने 3 दिन बाद संदिग्ध टायलर रॉबिन्सन को गिरफ्तार किया था. इससे पहले किमेल ने खुद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में राजनीतिक आरोपों से बचने का आग्रह करते हुए कहा था कि, किसी अन्य इंसान को गोली मारना बहुत ही भयानक है.