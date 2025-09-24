'99% डेमोक्रेट कचरा'... चार्ली किर्क पर टिप्पणी करने वाले जिमी किमेल की शो में हुई वापसी तो भड़के ट्रंप, जानें विवाद

Jimmy Kimmel return to show: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मशहूर लेट-नाइट शो होस्ट जिमी किमेल पर फिर से निशाना साधा. जिमी किमेल का शो 'जिमी किमेल लाइव!' चार्ली किर्क की हत्या पर उनकी टिप्पणी के बाद सस्पेंड हुआ था. मंगलवार को शो की वापसी पर ट्रंप भड़क गए. उन्होंने ट्रुथ सोशल पर किमेल को '99% डेमोक्रेट कचरा' और 'नॉट फनी' बताया. ट्रंप ने ABC नेटवर्क को भी आड़े हाथों लिया, जिसने किमेल को वापस बुलाया.

शो पर वापसी के बाद रोने लगे किमेल

जिमी किमेल लगभग एक हफ़्ते के निलंबन के बाद मंगलवार को देर रात के टेलीविज़न पर लौटे और लगभग रो पड़े. उन्होंने कहा कि वह रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या पर मज़ाक नहीं कर रहे थे. किमेल ने रुंधे स्वर में कहा, "मुझे किसी का मन बदलने का कोई भ्रम नहीं है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि एक इंसान होने के नाते यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है और आप समझ सकते हैं कि एक युवक की हत्या को हल्के में लेने का मेरा कभी इरादा नहीं था." "मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी मज़ाकिया है."

क्या था चार्ली किर्क विवाद?

चार्ली किर्क जो एक राइट-विंग एक्टिविस्ट थे उनकी हाल ही में यूटा में गोली मारकर हत्या कर दी गई. किमेल ने अपने शो में MAGA ग्रुप (ट्रंप समर्थक) पर तंज कसा था कि वे हत्यारे को अपने ही ग्रुप का बता रहे हैं ताकि पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करें. इस टिप्पणी से कंजर्वेटिव्स नाराज हो गए थे. FCC चेयरमैन ब्रेंडन कार ने ABC पर दबाव डाला, जिसके बाद 17 सितंबर को शो अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने तब इसे 'ग्रेट न्यूज फॉर अमेरिका' कहा था. लेकिन सोमवार को ABC ने ऐलान किया कि 'गहन बातचीत' के बाद किमेल का शो वापस आएगा. ये फैसला देश के तनावपूर्ण माहौल में लिया गया, क्योंकि फ्री स्पीच पर बहस जोरों पर थी.

ट्रंप ने जिमी किमेल पर जमकर साधा निशाना

जिसके बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर किमेल पर जमकर निशाना साधा. ट्रंप ने लिखा "मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एबीसी फ़ेक न्यूज़ ने जिमी किमेल को उनकी नौकरी वापस दे दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, "वे किसी ऐसे व्यक्ति को वापस क्यों चाहेंगे जो इतना खराब प्रदर्शन करता है, जो मज़ाकिया नहीं है, और जो 99% सकारात्मक डेमोक्रेट कचरा खेलकर नेटवर्क को खतरे में डालता है. वह डीएनसी का एक और अंग है और जहां तक मुझे पता है, यह एक बड़ा अवैध अभियान योगदान होगा."