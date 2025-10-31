Advertisement
जज और वकीलों को भी नहीं बख्श रही यूनुस सरकार, बांग्लादेशी सत्ता का हुआ पर्दाफाश

Muhammad Yunus: बांग्लादेश में वकीलों और जजों के खिलाफ सरकार द्वारा उत्पीड़न का सबसे बड़ा रिकॉर्ड जारी किया है. 849 वकीलों को प्रभावित करने वाली 268 सत्यापित घटनाओं के आधारित यह रिपोर्ट अगस्त 2024 और सितंबर 2025 के बीच पर तैयार की गई है.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Oct 31, 2025, 11:04 PM IST
International human rights: एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने बांग्लादेश में जारी हिंसा और अराजकता को लेकर चिंता जाहिर की है. जिसमें मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बांग्लादेश में वकीलों के खिलाफ हिंसा, धमकी और प्रणालीगत दमन के खतरनाक दौर को उजागर किया गया है.दरअसल, जस्टिस मेकर्स बांग्लादेश इन फ्रांस (जेएमबीएफ) नाम के इंटरनेशनल मानवाधिकार संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अंतरिम सरकार की ओर से बांग्लादेश में वकीलों की स्वतंत्रता के विरुद्ध कार्रवाई का हैडिंग दिया है.

शेख हसीना के सर्मथक टागरेट 
JMBF ने शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में वकीलों और जजों के खिलाफ सरकार द्वारा उत्पीड़न का सबसे बड़ा रिकॉर्ड जारी किया है. 849 वकीलों को प्रभावित करने वाली 268 सत्यापित घटनाओं के आधारित यह रिपोर्ट अगस्त 2024 और सितंबर 2025 के बीच पर तैयार की गई है. इस रिपोर्ट ने शेख हसीना के समर्थक वकीलों को टारगेट करने, राजनीतिक असहमति को दबाने और न्याय प्रणाली को अपने अधीन करने के एक सोचे समझे अभियान का पर्दाफाश किया है. 

राजनीति से प्रेरित घटनाएं
रिपोर्ट के अनुसार 88 प्रतिशत घटनाओं और 93 प्रतिशत पीड़ितों में शेख हसीना से जुड़े या उसके समर्थक माने जाने वाले वकील शामिल थे।. इतना ही नहीं 730 पीड़ितों को प्रभावित करने वाली 187 घटनाओं में राजनीतिक कारणों से थी. रिपोर्ट में बांग्लादेशी वकीलों के उत्पीड़न को लेकर खासतौर से चर्चा की गई है, जिसमें 200 घटनाएं सिर्फ झूठ या राजनीति से प्रेरित थी, इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, तोड़फोड़, बर्बरता और राजद्रोह शामिल जैसी घटनाएं भी शामिल थी. इस दौरान अधिकारियों ने मनमाने ढंग से वकीलों और जजों की गिरफ्तारियों और हिरासतों को जायज ठहराने के लिए नियमित रूप से सीआरपीसी की धारा 54 का इस्तेमाल किया गया यानी कि विशेषाधिकार अधिनियम और आतंकवाद रोधी अधिनियम का इस्तेमाल किया.

बीएनपी को लेकर खुलासा 

इस रिपोर्ट में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी से जुड़े वकीलों को लेकर भी बड़ा खुलासा किया गया है. जिन्होंने बांग्लादेश बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित 16 बार समितियों पर जबरन कब्जा कर लिया और निर्वाचित अवामी लीग के सदस्यों को बाहर कर दिया था.

