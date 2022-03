वॉशिंगटन: यूक्रेन पर हमला बोलने वाले रूस (Russia-Ukraine War) को अमेरिका किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) अब तक एक तानाशाह की तरह पेश आए हैं और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. यूएस कांग्रेस को संबोधित करते हुए बाइडेन ने स्पष्ट किया कि रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला यहीं नहीं थमेगा, आगे भी उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे. ताकि रूसी राष्ट्रपति को अपने गुनाह का अहसास हो सके.

अपने संबोधन में जो बाइडेन ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हम यूक्रेन के साथ हैं. हमने रूसी विमानों के लिए अमेरिका का एयरस्पेस बंद कर दिया गया है. हम नाटो की एक-एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि रूस जिस तरह यूक्रेन पर हमला कर रहा है, यह विश्व शांति के लिए खतरा है. मॉस्को ने बिना किसी उकसावे के यूक्रेन पर हमला किया है.

The US & our allies will defend every inch of NATO territory with full force of our collective power. Ukrainians are fighting back with pure courage. Putin may gain makes gains on the battlefield but he'll have to continue to pay a high price over the long run: US President Biden pic.twitter.com/Bd589aaHFI

— ANI (@ANI) March 2, 2022