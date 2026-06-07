Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /कैंसर से लड़ रहे पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, चौथे स्टेज में पहुंची बीमारी; पत्नी जिल ने बताया दिल का हाल

कैंसर से लड़ रहे पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, चौथे स्टेज में पहुंची बीमारी; पत्नी जिल ने बताया दिल का हाल

US News Joe Biden: डॉक्टर से पहली मुलाकात के दौरान जो बाइडेन का कुछ असामान्य संकेत मिले, जिसके बाद उनका फुल बॉडी चेकअप कराया गया. स्कैन रिपोर्ट आने पर पता चला कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर है. इसके बाद उनकी पत्नी जिल ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह समस्या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में बदल जाएगा.

Written ByShwetank Ratnamber
Published: Jun 07, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:47 PM IST
कैंसर से लड़ रहे पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, चौथे स्टेज में पहुंची बीमारी; पत्नी जिल ने बताया दिल का हाल
Image Credit: (जो बाइडेन फाइल फोटोे)

About the Author

Shwetank Ratnamber

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज़ से जुड़ाव 2018 में हुआ. ज़ी मीडिया नेटवर्क के इंटरनेशनल चैनल WION के साथ दो साल काम करके कई देशों में मौजूद ब्यूरो के जरिए वैश्विक राजनीति को करीब से देखा और समझा. अंतरराष्ट्रीय ख़बरों के सबसे प्रतिष्ठित प्राइम टाइम न्यूज़ शो Gravitas के साथ 'The West Asia Post', 'One Africa', WION Wings और WION Traveller जैसे शो ऑन एयर कराए और टीम के साथ हिंदी भाषा में लाइव इंटरप्रिटेशन भी किया. 2004 में शुरू हुए इस सफर में एंकरिंग, रिपोर्टिंग और रनडाउन संभालने का भरपूर मौका भी मिला.

ज़ी न्यूज़ डिजिटल में कार्यरत श्वेतांक समसामायिक मुद्दों पर ख़बरें लिखने के साथ ओपिनियन भी लिखते हैं. चार लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव कवर कर चुके श्वेतांक ने पत्रकारिता का ककहरा दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से सीखा. जर्नलिज्म में PG डिप्लोमा करने के बाद एम.ए. (मास कम्युनिकेशन) और एम.ए. पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदस्य हैं. आप shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल कर उनसे सीधे जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली में लग्जरी घर के लि‍ए आवेदन करने का आख‍िरी मौका, DDA ने बढ़ाई स्कीम की डेट
DDA5 min ago
2
Don 3 Controversy8 min ago
3
Shiv temples12 min ago
4
us19 min ago
5
IND vs AFG26 min ago