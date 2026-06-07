/कैंसर से लड़ रहे पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, चौथे स्टेज में पहुंची बीमारी; पत्नी जिल ने बताया दिल का हाल

Joe Biden cancer update: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) की पत्नी और तत्कालीन फर्स्ट लेडी जिल न ने अपने पति की सेहत को लेकर अहम महत्वपूर्ण जानकारी देशवासियों से साझा की है. जिल ने बताया कि 83 साल के जो प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हैं. उनकी बीमारी स्टेज-4 तक पहुंच चुकी है. इसलिए अब उन्हें जीवनभर इस बीमारी के साथ रहना पड़ेगा. हालांकि, बीमारी की हालात में भी वे पूरी तरह सक्रिय हैं. वो अपने तय कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, हालांकि पहले की तुलना में उनके रिकवरी कुछ धीमी हुई है.
एक बातचीत के दौरान जिल बाइडेन ने बताया कि जब जो बाइडेन राष्ट्रपति पद पर थे, तब उन्हें रात में अक्सर टॉयलेट जाना पड़ता था. उस समय डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट्स की पूरी टीम उनकी हालत पर नजर बनाए हुई थी. 2025 में व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद भी उनकी ये दिक्कत दूर नहीं हुई तो उन्होंने पति जो बाइडेन को एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी. डॉक्टर से पहली मुलाकात के दौरान कुछ असामान्य संकेत मिले, जिसके बाद उनकी बायोप्सी और पेट स्कैन कराया गया. स्कैन रिपोर्ट आने पर पता चला कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर है. जिल बाइडेन ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह समस्या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में बदल जाएगी.
जिल बाइडेन ने बताया कि कुछ मामलों में प्रोस्टेट कैंसर का इलाज संभव होता है, लेकिन जो बाइडेन का कैंसर चौथे चरण में पहुंच चुका है. कैंसर उनकी हड्डियों तक फैल गया है. इसलिए उन्हें खास दवाइयां लगातार लेनी पड़ रही हैं. इलाज के तहत उन्हें रेडिएशन थेरेपी करानी पड़ी, जिसके लिए पांच हफ्तों तक लगातार अस्पताल जाना पड़ा.
जिल बाइडेन ने कहा कि कैंसर का इलाज मरीज और परिवार दोनों के लिए शारीरिक तथा मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है. उन्होंने बताया कि वो स्वयं डॉक्टरों से संपर्क करती हैं, अपॉइंटमेंट तय करती हैं और यह तय करती हैं कि जो बाइडेन समय पर दवाएं लें और पौष्टिक भोजन करें.
उन्होंने यह भी बताया बीमारी से जूझने के बावजूद उनका मनोबल मजबूत है. वे सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं. बाइडेन को अमेरिकी संविधान के मुताबिक कई सुविधाएं मिल रही है. अमेरिका के बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट उनका इलाज कर रहे हैं. जिल ने बताया कि उन्हें पति की मजबूत इच्छाशक्ति पर पूरा भरोसा है. वो डटकर कैंसर का मुकाबला करेंगे और उसे हराकर जिंदगी की जंग जीत लेंगे.