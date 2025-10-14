Advertisement
ट्रंप के कायल हुए जो बाइडेन, इजरायल-हमास युद्धविराम का दिया क्रेडिट, जमकर की तारीफ

Israel-Hamas Ceasefire: इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 14, 2025, 02:28 PM IST
Joe Biden On Israel-Hamas Ceasefire: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में इजरायल और हमास के बीच हुए संघर्षविराम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. पूर्व राष्ट्रपति ने 20 जीवित बंधकों की वापसी और युद्धविराम समझौते का स्वागत किया और इस युद्धविराम समझौते को अंतिम रूप देने' के लिए मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी.   

'मैं बेहद आभारी महसूस कर रहा हूं....' 

बाइडेन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट के जरिए ट्रंप प्रशासन का आभार जताते हुए कहा,' मैं बेहद आभारी और राहत महसूस कर रहा हूं कि यह दिन आ गया उन आखिरी 20 जीवित बंधकों के लिए जो अकल्पनीय नरक से गुजरे और आखिरकार अपने परिवारों और प्रियजनों से मिले और गाजा में उन नागरिकों के लिए जिन्होंने अथाह क्षति झेली. आखिरकार उन्हें अपना जीवन फिर से शुरू करने का मौका मिलेगा.' 

बाइडेन ने की ट्रंप की सराहना  

ट्रंप की सराहना करते हुए बाइडेन ने आगे लिखा,' इस समझौते का रास्ता आसान नहीं था. मेरे प्रशासन ने बंधकों को घर वापस लाने, फिलिस्तीनी नागरिकों को राहत पहुंचाने और युद्ध समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया. मैं राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम की सराहना करता हूं कि उन्होंने नए युद्धविराम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए काम किया.'

इजरायल और फिलिस्तीन के लिए शांति सद्भाव की कामना करते हुए उन्होंने लिखा,' अब, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के समर्थन से मध्य पूर्व शांति की राह पर है और मुझे उम्मीद है कि यह कायम रहेगा और इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों के लिए समान रूप से शांति, सम्मान और सुरक्षा वाला भविष्य होगा.' 

रिहा हुए बंधक 

बता दें कि हमास ने सोमवार 14 अक्टूबर 2025 को गाजा में बचे हुए 20 बंधकों को रिहा कर दिया. यह लगभग 2,000 फिलिस्तीनी बंदियों के लिए एक अदला-बदली समझौते का हिस्सा था. बाद में 20 से ज्यादा देशों के विश्व नेताओं ने मिस्र में डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी की सह अध्यक्षता में एक शिखर सम्मेलन में मुलाकात की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीमित युद्धविराम को स्थायी शांति में बदला जा सके. वहीं ट्रंप ने कहा कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में शांति आ गई है.' (इनपुट -आईएएनएस) 

FAQ 

गाजा शांति योजना में क्या हुआ है? 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम समझौता हुआ है. इस समझौते के तहत 20 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया है और गाजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. 

बाइडेन ने क्या कहा? 

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस युद्धविराम समझौते का स्वागत किया और ट्रंप प्रशासन का आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह समझौता मध्य पूर्व में शांति की राह पर एक महत्वपूर्ण कदम है और उन्हें उम्मीद है कि यह कायम रहेगा. 

