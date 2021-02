विलमिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कोरोना वायरस महामारी के कारण अपनी नौकरी गंवा चुकी कैलिफोर्निया (California) की एक महिला ने फोन पर बातचीत की. व्हाइट हाउस (White House) की ओर से जारी ताजा बयान में कहा गया है कि यह आम अमेरिकियों से प्रेजीडेंट बाइडन का सीधा संवाद बढ़ाने की एक कोशिश है. राष्ट्रपति के अधिकारिक आवास की ओर से बाकायदा वीडियो जारी करते हुए ये जानकारी साझा की गई.

Millions of Americans like Michele have been laid off due to COVID and are in need of direct relief. She wrote a letter to President Biden to share her story. He called to check in. pic.twitter.com/mBuhmWltml

— The White House (@WhiteHouse) February 6, 2021