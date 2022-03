जो बाइडेन की फिसली जुबान, कमला हैरिस के लिए कह दी ये बात

वॉशिंगटनः अमेरिका के राष्‍ट्रपति जो बाइडेन ने अनजाने में कमला हैरिस को फर्स्ट लेडी कह दिया. उन्होंने अपनी इस भूल को तुरंत सुधार भी ली. जो बाइडेन वूमेंस हिस्‍ट्री मंथ पर एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे. वूमेंस हिस्‍ट्री मंथ पर Equal Pay Day इवेंट को राष्ट्रपति संबोधित कर रहे थे.

कार्यक्रम के दौरान उनकी जुबान फिसली और उन्होंने गलती से कमला हैरिस को 'फर्स्‍ट लेडी' बोल दिया. कमला हैरिस अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो बाइडेन की पत्‍नी जिल बाइडेन फर्स्‍ट लेडी हैं. अमेरिका में राष्‍ट्रपति की पत्‍नी को फर्स्‍ट लेडी कहा जाता है. वहीं, उपराष्‍ट्रपति के पति को सेकेंड जेंटलमैन कहा जाता है.

Tune in as the Vice President, First Lady, and I deliver remarks at an event on Equal Pay Day to celebrate Women’s History Month. https://t.co/GDcdr9FF8c

— President Biden (@POTUS) March 15, 2022