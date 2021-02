‘NaanStop’ में भारतीय व्यंजनों का लुत्फ उठाना चाहते हैं Biden, रेस्टोरेंट के मालिकों को दिया मदद का भरोसा

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने कोरोना (Coronavirus) महामारी के चलते प्रभावित हुए भारतीय कारोबारियों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है. साथ ही उन्होंने अटलांटा स्थित भारतीय रेस्टोरेंट 'नान-स्टॉप' (NaanStop) जाने की इच्छा भी जताई है. दरअसल, हाल ही में बाइडेन ने कोरोना प्रभावित छोटे कारोबारियों से बात की थी और उनके व्यवसाय का हाल जाना था. इस दौरान उन्होंने अटलांटा के भारतीय रेस्टोरेंट (Indian Restaurant) ‘नान-स्टॉप' के मालिक नील और समीर इंदनानी से भी बात की.

White House ने जारी किया वीडियो

बातचीत में बाइडेन (Joe Biden) ने ‘नान-स्टॉप' के मालिकों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि यदि वे अटलांटा आएंगे, तो उनके रेस्टोरेंट आने की कोशिश जरूर करेंगे. 13 फरवरी को व्हाइट हाउस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया था. जिसमें बाइडेन नील और समीर (Neal and Samir) से कोरोनाकाल की समस्याओं के बारे में पूछते नजर आ रहे हैं. बातचीत में नील ने कहा कि पिछले साल से शुरू हुई महामारी की वजह से 75% बिजनेस ठप हो गया. पहले उनके रेस्टोरेंट में 20-25 कर्मचारी थे, लेकिन अब यह संख्या 15 से 20 रह गई है.

I’ve driven past Atlanta’s @NaanStop about 1,000 times and this is the first time I got the pun. And I’m usually a punner!

Here is @JoeBiden checking in with the Neal brothers about making it in the pandemic. https://t.co/ujU83Ygy7T

— Patricia Murphy (@politicalinsidr) February 13, 2021