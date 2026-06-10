/चीखें, खून और मौत का तांडव... बस्ती में अचानक घुसे शूटर और बिछा दी 12 लाशें, जोहान्सबर्ग में खौफनाक मंजर

दक्षिण अफ्रीका के गौतेंग प्रांत में मंगलवार शाम एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. जोहान्सबर्ग के पूर्वी हिस्से में स्थित क्लीवलैंड इलाके की जंपर्स नामक अनौपचारिक बस्ती में हथियारबंद हमलावरों ने अचानक हमला बोल दिया. इस हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक हमलावर एक सफेद रंग की टोयोटा क्वांटम वैन में सवार होकर पहुंचे थे. बस्ती में घुसते ही उन्होंने अलग-अलग स्थानों पर लोगों को निशाना बनाकर गोलियां चलानी शुरू कर दीं. अचानक हुई फायरिंग से पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.
शुरुआती जांच में पता चला है कि हमलावरों ने बस्ती में प्रवेश करने के लिए दो अलग-अलग रास्तों का इस्तेमाल किया. इसके बाद उन्होंने कई जगहों पर एक साथ हमला किया और लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर उसी वाहन में फरार हो गए. घटनास्थल पर ही 12 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि घायल हुए नौ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल हमले के पीछे की मंशा स्पष्ट नहीं हो सकी है. जांच एजेंसियां विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल कर रही हैं. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस बस्ती को ही निशाना क्यों बनाया गया. बुधवार को जारी आधिकारिक बयान में पुलिस ने पुष्टि की कि आरोपियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है.
जांचकर्ताओं का मानना है कि इस हमले में 10 से ज्यादा लोग शामिल थे. हमले की योजना और उसके तरीके को देखकर अधिकारियों को आशंका है कि वारदात पूरी तैयारी के साथ अंजाम दी गई. हालांकि खबर लिखे जाने तक किसी भी संदिग्ध की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली थी. पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी सहयोग की अपील की है और कहा है कि घटना से जुड़ी कोई भी जानकारी जांच में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब दक्षिण अफ्रीका लंबे समय से हिंसक अपराधों की समस्या से जूझ रहा है. देश में हत्या और सशस्त्र हमलों की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं. आंकड़ों के अनुसार, यहां प्रतिदिन औसतन करीब 60 लोगों की हत्या दर्ज की जाती है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे हत्या दर वाले देशों में इसे शामिल करती है.
क्लीवलैंड की यह घटना हाल के महीनों में सामने आई सबसे घातक सामूहिक गोलीबारी की घटनाओं में गिनी जा रही है. इसने एक बार फिर देश में बढ़ती बंदूक हिंसा और संगठित अपराध को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.