'जी-7 में खत्म कर देंगे मोदी की राजनीति..', कनाडा में बिलबिलाए खालिस्तानी, समर्थकों ने जर्नलिस्ट पर किया अटैक

Khalistan Supporter: हाल में ही कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने पीएम मोदी से बात की थी और उन्हें जी7 के लिए निमंत्रण दिया था. जिसके बाद कनाडा सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. इसी बीच कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने पत्रकार को जमकर धमकाया है. खालिस्तानियों ने उन्हें घेर लिया और धमकी भी दी है. खालिस्तानी यहीं नहीं रुके उन्होंने पत्रकार का फोन भी छीन लिया.

क्या बोला पत्रकार

ये घटना वैंकूवर शहर के साप्ताहिक रैली के दौरान हुई. पत्रकार मोचा बेजिरगन ने ANI को बताया कि हमलावरों में एक ऐसा शख्स थो जो पिछले एक साल से उनका पीछा कर रहा था और उनकी गतिविधियों की निगरानी कर रहा था. उसमें एक ब्रिटेन का नागरिक है जो उन्हें लंबे समय से परेशान कर रहा है और उसके लिए अपशब्द का प्रयोग कर रहा था. मोचा पिछले एक साल से कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड और यूके में खालिस्तानी प्रदर्शनों को कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी रिपोर्टिंग से काफी लोग नाराज भी हैं. इसके अलावा आगे कहा कि अभी सिर्फ दो घंटे पहले मेरे साथ जो घटना हुई है उसकी वजह से मैं कांप रहा हूं, उनका व्यवहार गुंडों की तरह था उन्होंने रिकॅार्डिंग करने से रोकने की भी कोशिश की थी.

WATCH | Vancouver, Canada: On being asked about Khalistani extremism, Canadian Investigative Journalist Mocha Bezirgan, says "...Because of the tensions between Canada and India, it's a very highly political subject, but I feel like we are disregarding what's happening… https://t.co/bS12wtgGf6 pic.twitter.com/7vqkneMA1u

