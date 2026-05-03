जेपी मॉर्गन की सीनियर महिला एग्जीक्यूटिव लोर्ना हाजदिनी लगे आरोपों को बीच शिकायतकर्ता का एक एआई चैटबॉट से बातचीत का कुछ अंश वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने बात करते हुए कहा कि मेरा यौन उत्पीड़न किया और मुझे परेशान किया. इतना ही नहीं मुझे ड्रग्स लेने पर मजबूर किया. हालांकि, महिला अधिकारी पर लगे आरोपों की जांच में कोई सबूत नहीं मिले हैं.
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JP Morgan Controversy: दुनिया की दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन की चर्चा सोशल मीडिया समेत अन्य जगहों पर खूब की जा रही है. कंपनी की एक सीनियर महिला एग्जीक्यूटिव लोर्ना हाजदिनी पर एक जूनियर के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं. इस बीच शिकायतकर्ता पर जांच का दायरा इसलिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि इससे पहले शख्स ने कंपनी की वरिष्ठ अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का औपचारिक आरोप लगाने से पहले एक ऑनलाइन कानूनी चैटबॉट पर इस प्रकार के मामलों को लेकर चर्चा की थी.
दरअसल, मामले की जांच के दौरान पाया गया कि शिकायतकर्ता ने कुछ महीनों पहले AskALawyerOnCall.com प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार के आरोपों को लेकर बात की थी. इस बातचीत में शिकायतकर्ता ने अपने पूर्व कार्यस्थल से जुड़े दुर्व्यवहार से मसले पर चर्चा की थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, शिकायतकर्ता की पहचान भारतीय मूल के चिरायु राणा के रूप में हुई है, जिन्होंने कुछ समय तक इस कंपनी में काम किया और फिर नौकरी छोड़ दी.
न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, चैटबॉट के साथ बातचीत में राणा की ओर से कथित तौर पर कहा गया कि मॉर्गन स्टेनली में मेरे पूर्व बॉस ने मेरा बलात्कार किया. यौन उत्पीड़न किया और मुझे परेशान किया. इतना ही नहीं मुझे ड्रग्स लेने पर मजबूर किया. उन्होंने एआई चैटबॉट से यहां तक कहा कि फर्म के भीतर आंतरिक रूप से समूहों को बदलने की कोशिश करने पर मेरे खिलाफ प्रतिशोध लिया गया.
इस दौरान उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि एचआर ने एक जांच तो की, लेकिन अंत में मुझसे एक पृथक्करण समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिया गया. अपनी चैट में राणा की ओर से कहा गया कि मुझपर दबाव बनाकर हस्ताक्षकर करा लिया गया. मैंने हस्ताक्षर इसलिए किया, क्योंकि मुझे डरा दिया गया था और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था.
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गौरतलब है कि चैटबॉट में राणा ने आरोपी को वह यानी पुरुष कहकर संबोधित करते रहे, लेकिन उन्होंने आरोप महिला पर लगाए. इस चैट और वास्तविक आरोप ने लोगों और जांचकर्ताओं को कन्फ्यूज कर के रख दिया है. शुरुआती जांच में पाया गया कि चैटबॉट से राणा की यह वार्ता साल 2020 में हुई है. इस दौरान राणा ने कानूनी स्पष्टता मांगते हुए पूछा कि क्या आपको लगाता है कि मेरा दावा वैध है और कोई ऐसा व्यक्ति है, जो मेरा यह केस ले सकता है.
गौरतलब है कि चिरायु राणा ने साल 2024 में जेपी मॉर्गन की लीवरेज्ड फाइनेंस टीम में काम शुरू किया और बाद में छद्म नाम से मुकदमा दायर किया. इसमें उन्होंने जबरदस्ती, उत्पीड़न और प्रतिशोध का आरोप लगाया। इन आरोपों के बाद मामले की आंतरिक जांच शुरू की गई है. हालांकि, इस दावा को लेकर कोई सबूत नहीं मिले. इसी बीच राणा की यह एआई चैटबॉस से चैटिंग वायरल हो रही है.
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