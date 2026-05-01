JPMorgan की एग्जीक्यूटिव पर 'सेक्शुअल फेवर' के आरोप, तुरंत बैंक ने करा दी खुली जांच; क्या आया सामने?

जेपी मॉर्गन चेस के एग्जीक्यूटीव डायरेक्टर लोर्ना हाजदिनी पर उनके ही एक जूनियर ने योन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. हालांकि, हाजदिनी ने इन आरोपों का खंडन किया. शुरुआती जांच में बैंक को हाजदिनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं.
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JPMorgan Controversy: दुनिया के बड़े बैंकों में शुमार जेपी मॉर्गन चेस के एग्जीक्यूटीव डायरेक्टर लोर्ना हाजदिनी पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं. इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. हैरान करने वाली बात है कि उनकी ही एक पूर्व सहयोगी ने उनपर नस्लीय उत्पीड़न और कार्यस्थल पर डराने धमकाने का आरोप लगाए हैं. हालांकि, लोर्ना हाजदिनी ने इन आरोपों का खंडन किया है. पीड़िता ने न्यूयॉर्क काउंटी सुप्रीम कोर्ट में में एक मुकदमा दायर किया है.
दरअसल, आरोप है कि हाजदिनी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है और उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया है. इस बीच जेपी मॉर्गन चेस के एग्जीक्यूटीव डायरेक्टर लोर्ना हाजदिनी ने इन आरोपों का खंडन किया है. उनका कहना है कि यह आरोप पूरी तरीके से मनगढ़ंत है. बता दें कि शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उन्हें "सेक्स स्लेव" की तरह रखा गया।
अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का लोर्ना हाजदिनी ने खंडन किया है. वकीलों की ओर से जारी बयान में बताया गया कि उन्होंने इस व्यक्ति के साथ कभी भी कोई बुरा या अनुचित व्यवहार नहीं किया है. उनका कहना है कि आरोपों में बताई गई, जगह पर वे कभी गई ही नहीं है. हैरान करने वाली बात है कि इन आरोपों के बाद बैंक ने भी अपनी आंतरिक जांच शुरू की और आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं पाया. जांच के दौरान फोन कॉल्स और ईमेल भी चेक किए गए. जांच के दौरान बैंक के कर्मचारियों ने भी सहयोग किया. हालांकि, शिकायतकर्ता ने खुद इसमें कोई सहयोग नहीं दिया और कोई भी आवश्यक जानकारी देने से इनकार कर दिया.
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रिपोर्ट्स के अनुसार, शिकायतकर्ता ने मई 2025 में पहली बार शिकायत दर्ज कराई थी. सबसे हैरान करने वाली बात है कि जिस शख्स ने शिकायत दर्ज कराई है, वह खुद लोर्ना हाजदिनी के अधीन काम नहीं करता था. दोनों अलग-अलग स्तर के मैनेजर के अधीन थे. बता दें कि शिकायतर्ता की ओर ले लगाए गए आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं. केवल दोनों ओर से बयान दर्ज किए गए हैं.
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