व्हाइट हाउस की हुई हार... अमेरिका में ट्रंप को लगा बहुत बड़ा झटका, जज ने पलट दिया हार्वर्ड की फंडिंग में कटौती वाला फैसला
Hindi Newsदुनिया

व्हाइट हाउस की हुई हार... अमेरिका में ट्रंप को लगा बहुत बड़ा झटका, जज ने पलट दिया हार्वर्ड की फंडिंग में कटौती वाला फैसला

बोस्टन की संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन को बहुत बड़ा झटका दिया है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2.6 बिलियन डॉलर की फंडिंग कटौती को गैरकानूनी ठहराते हुए जज ने पलट दिया है. हार्वर्ड ने इसे अपनी अकादमिक जीत बताया है. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 04, 2025, 08:05 AM IST
व्हाइट हाउस की हुई हार... अमेरिका में ट्रंप को लगा बहुत बड़ा झटका, जज ने पलट दिया हार्वर्ड की फंडिंग में कटौती वाला फैसला

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन को बहुत बड़ा झटका लगा है. बोस्टन की एक संघीय अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2.6 बिलियन डॉलर से ज्यादा की रिसर्च फंडिंग में कटौती के फैसले को पलट दिया है. एपी की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीश ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दी जाने वाली अरबों डॉलर की कटौती के ट्रंप प्रशासन के फैसले को पलट दिया है. जज एलिसन बरोज ने इसे "गैरकानूनी बदले की कार्रवाई" करार दिया, जो हार्वर्ड के ट्रंप प्रशासन की मांगों को ठुकराने के जवाब में की गई थी. यह फैसला हार्वर्ड और अकादमिक स्वतंत्रता के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है.

क्यों शुरू हुआ विवाद?
ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड पर यहूदी-विरोधी गतिविधियों को न रोकने का आरोप लगाया था. अप्रैल में प्रशासन ने एक पत्र भेजकर हार्वर्ड से कैंपस विरोध प्रदर्शनों, शैक्षणिक नीतियों और दाखिला प्रक्रिया में बड़े बदलाव की मांग की थी. हार्वर्ड ने इन मांगों को खारिज कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने 2.2 बिलियन डॉलर की रिसर्च ग्रांट्स पर रोक लगा दी और बाद में कई अनुबंध रद्द कर दिए. जज बरोज ने अपने फैसले में कहा, "प्रशासन ने यहूदी-विरोधी मुद्दे को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया और देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों पर वैचारिक हमला किया."

फंडिंग का क्या होगा?
इस फैसले से हार्वर्ड की सैकड़ों रिसर्च परियोजनाएं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, अल्जाइमर और हृदय रोगों पर शोध, फिर से शुरू हो सकती हैं. हालांकि, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता लिज़ ह्यूस्टन ने कहा कि सरकार तुरंत अपील करेगी. उन्होंने जज बरोज को "ओबामा द्वारा नियुक्त कार्यकर्ता जज" बताते हुए आलोचना की और कहा, "हार्वर्ड ने अपने कैंपस में उत्पीड़न और भेदभाव को रोकने में नाकामयाबी दिखाई."

यह हमारी अकादमिक स्वतंत्रता की जीत 
हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन गार्बर ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, "यह हमारी अकादमिक स्वतंत्रता की जीत है. हम यहूदी-विरोधी गतिविधियों से लड़ने को प्रतिबद्ध हैं, लेकिन सरकार यह तय नहीं कर सकती कि हम क्या पढ़ाएं या किसे दाखिल करें." उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय भविष्य की कानूनी चुनौतियों के लिए तैयार है.

हार्वर्ड प्रशासन को प्रोत्साहन मिलना चाहिए
उधर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के हार्वर्ड चैप्टर की अध्यक्ष इतिहासकार किर्स्टन वेल्ड ने कहा कि बुधवार के संघीय न्यायालय के फैसले से हार्वर्ड प्रशासन को प्रोत्साहन मिलना चाहिए. वेल्ड ने फंडिंग में कटौती को लेकर दायर मुकदमे में भी जीत हासिल की थी.वेल्ड ने कहा, "हमें उम्मीद है कि यह फैसला हार्वर्ड प्रशासन को यह स्पष्ट कर देगा कि सरकार के साथ समझौता करके हार्वर्ड समुदाय के अधिकारों को छीनना अस्वीकार्य है."

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

