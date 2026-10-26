/कार से टक्कर मारकर बुजुर्ग की मौत, जज के बेटे को मिल गई बेल; सड़क पर उतरा पीड़ित परिवार

किशोर को शुरू में 'स्टेशन बेल' पर रिहा करने के पुलिस के फैसले पर अब सवाल उठ रहे हैं. इस रिहाई के बाद जनता में भारी आक्रोश फैल गया, जिसके बाद गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया. कानून-व्यवस्था के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) को कथित चूक की जांच करने के लिए कहा गया है और कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त कालीराज महेश कुमार को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया जाएगा. यह हादसा रविवार तड़के 2 बजकर मिनट पर कोच्चि के पास चेरानेल्लूर में कंटेनर रोड पर हुआ. आरोप है कि 17 साल के किशोर मर्सिडीज-बेंज कार चला रहा था. मंजाली के रहने वाले 55 साल के जयाबालकृष्णन के स्कूटर से कार टकरा गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.