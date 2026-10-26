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कार से टक्कर मारकर बुजुर्ग की मौत, जज के बेटे को मिल गई बेल; सड़क पर उतरा पीड़ित परिवार

Keralam Crime News: केरलम में एक वृद्ध को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को जमानत दे दी गई. इसको लेकर पीड़ित परिवार ने आपत्ति जताई और विरोध -प्रदर्शन किया. बता दें कि आरोपी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) का बेटा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Oct 26, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Oct 26, 2026, 11:55 AM IST
कार से टक्कर मारकर बुजुर्ग की मौत, जज के बेटे को मिल गई बेल; सड़क पर उतरा पीड़ित परिवार

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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