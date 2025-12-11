VIDEO: 15,000 फीट ऊंचाई से लगाई छलांग, लेकिन प्लेन की टेल में उलझ गया पैराशूट; डर से कांप उठा स्काइडाइवर फिर...

Parachute gets tangled in plane tail: ऑस्ट्रेलिया में स्काइडाइविंग के दौरान एक गंभीर हादसा होने से बच गया. जब एक अनुभवी स्काइडाइवर का रिजर्व पैराशूट उड़ान के दौरान ही खुलकर विमान की पूंछ में उलझ गया. यह घटना फार नॉर्थ फ्रीफॉल क्लब की तीसरी उड़ान के दौरान हुई. उस वक्त सेसना कारवां (Cessna Caravan) विमान टली एयरपोर्ट से रवाना होकर 15 हजार फीट ऊंचाई पर 16-वे फॉर्मेशन स्काइडाइव की तैयारी कर रहा था.

पायलट ने कूदने का किया इशारा

सुबह करीब 10 बजे पायलट ने प्लेन की एयरस्पीड 85 नॉट तक कम करके स्काइडाइवर्स को कूदने का संकेत दिया गया. इसी दौरान पहला स्काइडाइवर जैसे ही विमान के रोलर डोर पर फ्लोट पोजिशन लेने पहुंचा, उसका रिजर्व पैराशूट विमान के विंग फ्लैप से टकराकर अनियंत्रित रूप से खुल गया. अचानक लगे इस तेज झटके से स्काइडाइवर विमान से पीछे की ओर खिंच गया और कैमरा ऑपरेटर भी संतुलन खोकर फ्री-फॉल में गिर पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

प्लेन की टेल में फंस गई पैराशूट की रस्सी

स्काइडाइवर के पैर विमान के बाएं हॉरिजॉन्टल स्टैबिलाइज़र से टकराए, जिससे उसकी टांगों में चोट आई. इसके साथ ही विमान की टेल यानी पूंछ को भी नुकसान पहुंचा. उसके रिजर्व पैराशूट की रस्सी प्लेन की टेल के हिस्से में उलझ गईं. जिसके चलते स्काइडाइवर विमान के नीचे लटक गया और उसकी जान खतरे में आ गई.

पायलट को तुरंत हुआ खतरे का अहसास

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, पायलट को शुरुआती क्षणों में स्थिति की जानकारी नहीं थी. उसी दौरान उसे एयरस्पीड तेजी से गिरने और विमान के एक ओर झुकने का आभास हुआ. बाद में क्रू ने पायलट को सूचित किया कि एक स्काइडाइवर विमान की टेल से लटका हुआ है. इसके बाद पायलट को प्लेन कंट्रोल करने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी.

स्काइडाइवर ने हुक नाइफ से काटी रस्सी

इस बीच 13 स्काइडाइवर्स ने बारी-बारी से तुरंत विमान से छलांग लगा दी, जबकि दो डोरवे पर खड़े रहकर साथी स्काइडाइवर को संघर्ष करते देखते रहे. लगभग एक मिनट के प्रयास के बाद स्काइडाइवर ने अपने हुक नाइफ का उपयोग कर रिजर्व पैराशूट उलझी डोरियों को काटा और विमान से मुक्त हो गया. इसके बाद उसने मुख्य पैराशूट खोला, जो थोड़े समय के लिए उलझा, लेकिन वह उसे सुलझाकर सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरने में सफल रहा. उसे मामूली चोटें आईं.

A pilot had to make significant control inputs to maintain level flight after a skydiver’s reserve parachute became snagged on the tail of their Cessna Caravan during a jump run over Tully Airport, in Far North Queensland, an ATSB final report details. The Cessna took off from… pic.twitter.com/DgyFJUt7aH — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 11, 2025

प्लेन भी सुरक्षित उतरने में रहा सफल

सभी स्काइडाइवर्स के विमान से बाहर आने और फंसे हुए स्काइडाइवर के सुरक्षित कूद जाने के बाद पायलट ने विमान को स्थिर किया. साथ ही ब्रिस्बेन सेंटर को मेडे मैसेज भेजकर विमान को टली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारने में कामयाबी पा ली.

इस घटना के सामने आने के बाद फार नॉर्थ फ्रीफॉल क्लब ने अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल में कई संशोधन किए हैं.इसके तहत सभी स्काइडाइवर्स के लिए हुक नाइफ पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं ऑस्ट्रेलियन सरकार ने भी इस घटना को पैराशूट हैंडल जागरूकता और विमान से बाहर निकलते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता का गंभीर उदाहरण बताया है.