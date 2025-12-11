VIDEO: 15,000 फीट ऊंचाई से लगाई छलांग, लेकिन प्लेन की टेल में उलझ गया पैराशूट; डर से कांप उठा स्काइडाइवर फिर...

Advertisement
Para Jumping News: जरा सोचिए, आप 15 हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगा रहे हों और तभी आपके पैराशूट की रस्सियां प्लेन की टेल में फंस जाएं. ऐसे में आपके जी पर क्या बीतेगी. ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही एक डरावना वाकया सामने आया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 11, 2025, 10:17 PM IST
Parachute gets tangled in plane tail: ऑस्ट्रेलिया में स्काइडाइविंग के दौरान एक गंभीर हादसा होने से बच गया. जब एक अनुभवी स्काइडाइवर का रिजर्व पैराशूट उड़ान के दौरान ही खुलकर विमान की पूंछ में उलझ गया. यह घटना फार नॉर्थ फ्रीफॉल क्लब की तीसरी उड़ान के दौरान हुई. उस वक्त सेसना कारवां (Cessna Caravan) विमान टली एयरपोर्ट से रवाना होकर 15 हजार फीट ऊंचाई पर 16-वे फॉर्मेशन स्काइडाइव की तैयारी कर रहा था.

पायलट ने कूदने का किया इशारा

सुबह करीब 10 बजे पायलट ने प्लेन की एयरस्पीड 85 नॉट तक कम करके स्काइडाइवर्स को कूदने का संकेत दिया गया. इसी दौरान पहला स्काइडाइवर जैसे ही विमान के रोलर डोर पर फ्लोट पोजिशन लेने पहुंचा, उसका रिजर्व पैराशूट विमान के विंग फ्लैप से टकराकर अनियंत्रित रूप से खुल गया. अचानक लगे इस तेज झटके से स्काइडाइवर विमान से पीछे की ओर खिंच गया और कैमरा ऑपरेटर भी संतुलन खोकर फ्री-फॉल में गिर पड़ा.

प्लेन की टेल में फंस गई पैराशूट की रस्सी

स्काइडाइवर के पैर विमान के बाएं हॉरिजॉन्टल स्टैबिलाइज़र से टकराए, जिससे उसकी टांगों में चोट आई. इसके साथ ही विमान की टेल यानी पूंछ को भी नुकसान पहुंचा. उसके रिजर्व पैराशूट की रस्सी प्लेन की टेल के हिस्से में उलझ गईं. जिसके चलते स्काइडाइवर विमान के नीचे लटक गया और उसकी जान खतरे में आ गई. 

पायलट को तुरंत हुआ खतरे का अहसास

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, पायलट को शुरुआती क्षणों में स्थिति की जानकारी नहीं थी. उसी दौरान उसे एयरस्पीड तेजी से गिरने और विमान के एक ओर झुकने का आभास हुआ. बाद में क्रू ने पायलट को सूचित किया कि एक स्काइडाइवर विमान की टेल से लटका हुआ है. इसके बाद पायलट को प्लेन कंट्रोल करने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी. 

स्काइडाइवर ने हुक नाइफ से काटी रस्सी

इस बीच 13 स्काइडाइवर्स ने बारी-बारी से तुरंत विमान से छलांग लगा दी, जबकि दो डोरवे पर खड़े रहकर साथी स्काइडाइवर को संघर्ष करते देखते रहे. लगभग एक मिनट के प्रयास के बाद स्काइडाइवर ने अपने हुक नाइफ का उपयोग कर रिजर्व पैराशूट  उलझी डोरियों को काटा और विमान से मुक्त हो गया. इसके बाद उसने मुख्य पैराशूट खोला, जो थोड़े समय के लिए उलझा, लेकिन वह उसे सुलझाकर सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरने में सफल रहा. उसे मामूली चोटें आईं.

प्लेन भी सुरक्षित उतरने में रहा सफल

सभी स्काइडाइवर्स के विमान से बाहर आने और फंसे हुए स्काइडाइवर के सुरक्षित कूद जाने के बाद पायलट ने विमान को स्थिर किया. साथ ही ब्रिस्बेन सेंटर को मेडे मैसेज भेजकर विमान को टली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारने में कामयाबी पा ली. 

इस घटना के सामने आने के बाद फार नॉर्थ फ्रीफॉल क्लब ने अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल में कई संशोधन किए हैं.इसके तहत सभी स्काइडाइवर्स के लिए हुक नाइफ पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं ऑस्ट्रेलियन सरकार ने भी इस घटना को पैराशूट हैंडल जागरूकता और विमान से बाहर निकलते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता का गंभीर उदाहरण बताया है.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

Skydiving NewsPara Jumping News

