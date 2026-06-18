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'मां की जान बचाने के लिए बग्घी से कूदा', न्यूयॉर्क में भारतीय छात्र की मौत; जानिए कैसे हुई ये दर्दनाक घटना?

न्यूयॉर्क में एक भारतीय छात्र की बग्घी घोड़ा से गिरने के कारण मौत हो गई है. शहर के सेंट्रल पार्क में बग्घी घोड़ा से सवारी के दौरान अपनी को बचाने के चक्कर में छात्र की मौत हो गई.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 18, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:47 PM IST
'मां की जान बचाने के लिए बग्घी से कूदा', न्यूयॉर्क में भारतीय छात्र की मौत; जानिए कैसे हुई ये दर्दनाक घटना?
Image Credit: सोशल मीडिया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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