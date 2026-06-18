US News: अमेरिका के न्यूयॉर्क से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. शहर के मशहूर सेंट्रल पार्क में अपनी मां की जान बचाने के चक्कर में एक शख्स की जान चली गई. मृतक की पहचान भारतीय छात्र के रूप में हुई है, जिसकी घोड़ा गाड़ी गिरने से मौत हो गई. हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है. बताया जाता है कि यह हादसा उस वक्त हुआ, जब एक बग्घी का घोड़ा अचानक भड़क गया और तेजी से भागने लगा, इस कारण छात्र का संतुलन बिगड़ गया.
हादसे का शिकार हुए छात्र की पहचान 18 वर्षीय रोमांच महाजन के रूप में हुई है. वह अपने परिवार के साथ अमेरिका के न्यूयॉर्क घूमने गया था. द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना बुधवार की है. बताया गया कि इस बग्घी का ड्राइवर पर्यटकों (महाजन परिवार) की एक सामूहिक तस्वीर क्लिक करने के लिए उसपर से नीचे उतरा, इसी दौरान घोड़ा नियंत्रण से बाहर चला गया.
रिपोर्ट्स में बताया गया कि जैसे ही बग्घी का चालक परिवार की फोटो क्लिक करने के लिए नीचे उतरा, घोड़ा पास के फुटपाथ और घास के मैदानों पर दौड़ने और भागने लगा. इस दौरान मृतक रोमांच के पिता दीपक महाजन ने बताया कि सभी लोग डर गए थे.
घोड़े के इधर-उधर भागने के कारण रोमांच की मां प्रिया बग्घी से नीचे गिर गईं. मां को गिरता देख रोमांच बग्घी से नीचे कूद गया. इसी दौरान उसका सिर जमीन से जा टकराया और वह बेहोश हो गया. इसके बाद आनन-फानन में उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. इस हादसे में रोमांच के परिवार को भी हल्की चोटें आई हैं.
इस घटना के बाद न्यूयॉर्क में घोड़ा-गाड़ियों को बैन करने की मांग शुरू हो गई है. इस घटना को लेकर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर केंप ने कहा कि ड्राइवर का फोटो खींचने के लिए गाड़ी से उतरना गलता था. बग्घी के मालिक को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है.