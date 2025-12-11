हे भगवान! जंगल के सारे पेड़ 'लगड़े' क्यों हो गए?

आमतौर पर आप पेड़ों को देखते होंगे तो वे सीधे तनकर खड़े दिखते हैं. मतलब तना बिल्कुल सीधा होता है. कुछ पेड़ों का ऐसा पैटर्न ही होता है कि नीचे से ही दो डाल निकल जाती है और वे थोड़ा टेड़े हो जाते हैं. लेकिन क्या किसी जगह के बारे में जानते हैं जहां के सारे पेड़ लगड़े हो गए हों. हां, मतलब कोई पेड़ सीधा ही नहीं है. क्या कोई श्राप है या कोई दूसरी ताकत? इसका रहस्य हैरान करता है.

आइए भारत से करीब 5000 किमी की मानसिक यात्रा पर चलें. देश है पोलैंड. वहां के शहर वारसॉ के बारे में आपने कुछ इतिहास में पढ़ा होगा. दिल्ली से सीधी उड़ान में 8 से 10 घंटे लग जाते हैं. अब आप पोलैंड पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से निकलकर क्रुक्ड फॉरेस्ट का पता पूछिए. यह जंगल वेस्ट पॉमेरानिया के छोटे से कस्बे ग्रिफिनो में है.

पेड़ों ने जमीन पकड़ लिया

Add Zee News as a Preferred Source

अब आप जंगल के करीब पहुंच रहे हैं तो पेड़ों की तरफ देखना शुरू कीजिए. सारे पेड़ जमीन पर थोड़ा लेटे हुए दिखेंगे. ऐसा लगेगा जैसे कोई ताकत इन्हें ऊपर जाने ही नहीं दे रही. कुछ पेड़ तो जमीन पर लेटकर फिर उठते हुए 90 डिग्री का कोण बनाते दिख जाएंगे. वैसे इनकी आकृति को आप इग्नोर करेंगे तो ये हेल्दी और 50 फीट तक लंबे दिखेंगे.

3. The Crooked Forest The Crooked Forest is a grove of oddly-shaped pine trees located in the village of Nowe Czarnowo near the town of Gryfino, West Pomerania, in north-western Poland. It is a protected natural monument of Poland. pic.twitter.com/wzFPZbQS2H — Road To Success (@_RoadToSuccess_) May 22, 2023

The Crooked Forest में पेड़ J आकार बनाते दिखते हैं. कोई नहीं जानता कि पेड़ों के साथ क्या गलत हुआ. उनके बारे में कई अजीबोगरीब कहानियां कही जाती हैं. सबसे मजबूत थ्योरी यह है कि पेड़ जब पौधे थे तो बर्फ के नीचे दब गए थे. कुछ लोग कहते हैं कि पेड़ों के तने उस जगह के ग्रेविटेशनल प्रेशर की वजह से बदल गए.

फर्नीचर बनाने के लिए मोड़ा गया था?

एक तर्क यह भी दिया जाता है कि साल 1925 से 1928 के दौरान ये पौधे लगाए जाते समय ही यह आकार जानबूझकर दिया गया था. कहते हैं कि वे मुड़े हुए आकार से फर्नीचर बनाना चाहते थे और उन्होंने 10 साल की उम्र में पेड़ों को मोड़ दिया. 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के बाद पेड़ों को शायद छोड़ दिया गया. अब यह पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है.