पुतिन-ट्रंप की मुलाकात से ठीक पहले बड़े धमाके से दहला अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी में अफरातफरी; अटकलों का दौर दारी

New york Explosion: अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात (Trump Putin Alaska meet) से पहले अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर बड़े धमाके से दहल उठा. भीषण ब्लास्ट के बाद मैनहट्टन में काला धुआं देखा गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में विस्फोट के बाद का नजारा दिखाई दे रहा है, जहां आसमान में धुएं का घना गुबार उठता दिख रहा है. धमाके का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि मौके पर सैकड़ों दमकलकर्मी और राहतकर्मी मौजूद हैं.

धमाके की वजह साफ नहीं

शुक्रवार सुबह स्थानीय समयानुसार लगभग 10 बजे, मैनहट्टन में 305 ईस्ट 95वीं स्ट्रीट के पास हुआ. ये जगह सेंट्रल पार्क से ज़्यादा दूर नहीं है. धमाके के बाद भीषण आग लग गई. विस्फोट का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है. एबीसी 7 की रिपोर्ट के मुताबिक बेसमेंट में किसी गड़बड़ की आशंका जताई जा रही है.

न्यूयॉर्क शहर के अग्निशमन विभाग ने पुष्टि की है करते हुए कहा कि धमाके के बाद मौके पर टीम मौजूद है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'FDNY के सदस्य इस समय मैनहट्टन में 305 ईस्ट 95वीं स्ट्रीट पर लगी 3-अलार्म फायर पर काम कर रहे हैं'.

एक प्रत्यक्षदर्शी ने मौका ए वारदात से वीडियो बनाया और कुछ ही देर बाद उसे पोस्ट किया. यूजर्स ने एक वीडियो क्लिप के साथ लिखा- 'E-95वीं स्ट्रीट पर अभी-अभी कुछ विस्फोट हुआ और फिर यह काला धुआं निकला. ऐसा लग रहा है कि स्थिति और खराब हो रही है, लेकिन शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा है'.

धमाके की जांच जारी

जहां धमाका हुआ वो क्यू ट्रेन 96वीं स्ट्रीट स्टेशन के ठीक बीच ब्लॉक में है. जिमी नाम के एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ' हां, आग और धुआं शुरू होने से ठीक पहले एक ज़ोरदार धमाका हुआ था.

FAQ

सवाल- धमाके की टाइमिंग को क्यों अहम माना जा रहा है?

जवाब- शुक्रवार को पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से कुछ घंटे पहले हुए धमाके के बाद अलर्ट है और इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं.

सवाल- जहां धमाका हुआ, वहां कैसी स्थिति है?

जवाब- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित लगी आग पर काबू पा लिया गया है.

सवाल- धमाके के बाद क्या हुआ?

जवाब- इस विस्फोट के कारण ईस्ट 95वीं स्ट्रीट और सेकंड एवेन्यू के पास आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस ने एक्शन लिया.