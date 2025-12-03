Advertisement
20 साल बाद मिला इंसाफ! बाढ़ में बहकर आए 'शांति के बैल' को बॉर्डर पर किया गया दफन; 1998 में हुई थी अजीबोगरीब शादी

Peace Bull Story: दो देशों के बीच विवाद, बंटवारे और उम्मीद से जुड़ी यह कहानी आपको हैरान कर देगी. साल 1996 में उत्तर कोरिया में आई बाढ़ से बहकर दक्षिण कोरिया पहुंचा एक बैल अब फिर चर्चा में है. शांति का प्रतीक माना जाने वाले इस बैल को करीब दो दशक बाद आधिकारिक रूप से अमर कर दिया गया है. इसके अवशेषों को दक्षिण कोरिया ने अपनी सीमा के पास एक विशेष प्रदर्शनी में रखा है, जहां से उत्तर कोरिया का इलाका साफ दिखाई देता है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 03, 2025, 02:32 PM IST
Justice After 20 Years: कोरिया के दो हिस्सों के बीच लगातार तनाव के माहौल में एक बैल की अनोखी कहानी फिर से चर्चा में है. साल 1996 में नॉर्थ कोरिया में आई भीषण बाढ़ में बहकर साउथ कोरिया पहुंचा एक बैल जिसे बाद में शांति का बैल भी कहा गया अब लगभग दो दशक बाद आधिकारिक रूप से अमर कर दिया गया है! इस बैल के अवशेषों को साउथ कोरिया ने अपनी सीमा के पास एक विशेष प्रदर्शनी में रखा गया है जहां से नॉर्थ कोरिया का इलाका साफ-साफ दिखाई देता है. यह बैल सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच शांति और उम्मीद का प्रतीक बन चुका है. इस बैल की कहानी दोनों देशों के बीच उम्मीद, इंसानियत और शांतिपूर्ण भविष्य का प्रतीक बन चुकी है.

गिम्पो कल्चरल फाउंडेशन के मुताबिक शांति के बैल के अवशेषों को शनिवार को एगिबोंग पीस इकोपार्क के एक प्रदर्शनी हॉल में स्थापित किया गया. यह हॉल एगिबोंग पहाड़ी पर स्थित है जो उत्तर कोरिया के काएपुंग काउंटी से मात्र 1.4 किलोमीटर दूर है.

कहानी 1996 की घटना की 

साल 1996 की जुलाई में आई भीषण बाढ़ ने कोरियाई प्रायद्वीप के केंद्रीय हिस्सों में जमकर तबाही मचाई. इसी दौरान दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने इस बैल को पश्चिमी शहर गिम्पो के पास युडो नामक एक निर्जन द्वीप पर पाया. यह द्वीप दोनों कोरिया के बीच के तटस्थ जलक्षेत्र में स्थित था. द्वीप की संवेदनशील स्थिति की वजह से संयुक्त राष्ट्र कमान की अनुमति के बाद ही दक्षिण कोरियाई मरीन को जनवरी 1997 में इसे बचाने के लिए भेजा गया. 

सीमा पर बिछाई गई बारूदी सुरंगों पर पैर रखने से बैल का टखना टूट गया था लेकिन इलाज के बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया. दिलचस्प बात यह है कि साल 1998 में इस बैल का विवाह दक्षिणी द्वीप जेजू की एक गाय से एक विशेष समारोह में कराया गया. इस जोड़े के कुल बछड़े हुए. साल 2006 में अनुमानित 16 वर्ष की आयु में बैल की मृत्यु हो गई. इसकी मृत्यु के बाद बैल की 8 पीढ़ियों के वंशज दक्षिण कोरिया के जेजू और इंचियोन जैसे शहरों के फार्मों में पाले जा रहे हैं. 

विभाजन के दर्द और शांति का प्रतीक इस बैल के अवशेष पहले गिम्पो के एक कल्चर सेंटर में सुरक्षित तरीके से स्टोर किए गए थे. अब उन्हें उस सीमावर्ती पहाड़ी पर लाया गया है जहां कोरियाई युद्ध के दौरान भयंकर लड़ाई हुई थी. इस प्रदर्शनी हॉल से वह द्वीप को भी आसानी से देखा जा सकता है जहां बैल पहली बार मिला था. अवशेषों को यहां लाने से पहले गुरुवार को प्रायद्वीप पर शांति की कामना के लिए एगिबोंग के पास एक अनुष्ठान भी किया गया. 
इस दौरान गिम्पो के पूर्व मेयर कांग क्युंग-कु ने कहा कि भले ही विभाजन के दर्द के साथ-साथ शांति का प्रतीक माने जाने वाले इस बैल ने कोरिया नहीं देखा लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि यह एगिबोंग के ऊपर एक बड़ा सितारा और शांति का दूत बनेगा.
