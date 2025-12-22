Advertisement
Donald Trump Epstein photo: न्याय विभाग ने जांच के बाद यह स्पष्ट होने पर कि तस्वीर में एपस्टीन के किसी भी पीड़ित की मौजूदगी नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की हटाई गई फोटो को फिर से सार्वजनिक कर दिया गया है. इस मामले को लेकर विपक्ष ने दस्तावेजों की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 22, 2025, 06:06 AM IST
न्याय विभाग का यू-टर्न! एपस्टीन दस्तावेजों में ट्रंप की हटाई गई तस्वीर फिर आई सामने

Epstein file: अमेरिका के न्याय विभाग ने जेफ्री एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों के सार्वजनिक डेटाबेस में से हटाई गई पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर को फिर से बहाल कर दिया है. यह तस्वीर कुछ समय पहले समीक्षा के लिए हटाई गई थी, लेकिन जांच के बाद अधिकारियों ने साफ किया कि इसमें एपस्टीन के किसी भी पीड़ित को नहीं दिखाया गया है. इसके बाद रविवार को इस फोटो को बिना किसी बदलाव के दोबारा अपलोड कर दिया गया है.

दराज के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की फोटो
यह तस्वीर एक डेस्क की है, जिसमें खुली दराज के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की एक फोटो रखी हुई दिखाई देती है, जिसमें वह कुछ महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं. न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ने इस फोटो को संभावित पीड़ितों की सुरक्षा के मद्देनजर जांच के लिए चिह्नित किया था. न्याय विभाग ने कहा कि पूरी समीक्षा के बाद यह साफ हो गया कि फोटो में किसी भी पीड़ित से जुड़ा कोई प्रमाण नहीं है.

डोनाल्ड ट्रंप से नहीं है सीधा संपर्क
डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांच ने रविवार को एक टीवी कार्यक्रम में बताया कि तस्वीर को हटाने का फैसला महिलाओं को लेकर चिंता के कारण लिया गया था, न कि ट्रंप की वजह से, उन्होंने साफ कहा कि इसका डोनाल्ड ट्रंप से कोई सीधा संबंध नहीं है. न्याय विभाग ने सोशल मीडिया पर भी बयान जारी कर कहा कि फोटो को पूरी सावधानी के साथ जांच के बाद ही दोबारा सार्वजनिक किया गया है.

एपस्टीन से दोस्ती, फिर क्यों है सबसे कम बार नाम
न्याय विभाग ने शुक्रवार को जेफ्री एपस्टीन से जुड़े हजारों दस्तावेज जारी किए थे. एपस्टीन एक दोषी यौन अपराधी था, जिसकी 2019 में जेल में मौत हो गई थी. हालांकि, इन दस्तावेजों में कई हिस्सों को ढक दिया गया था, जिस पर विपक्षी दलों और कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि दस्तावेजों में ट्रंप का नाम बहुत कम बार सामने आया, जबकि उनकी एपस्टीन से दोस्ती जगजाहिर थी.

साफ जांच की मांग
डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता हकीम जेफ्रीज ने इस पूरे मामले में पूरी और निष्पक्ष जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि दस्तावेजों को जिस तरह पेश किया गया है, वह कानून की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है. वहीं न्याय विभाग ने साफ किया कि ट्रंप पर किसी भी तरह का आरोप नहीं है और उन्होंने हमेशा एपस्टीन के अपराधों की जानकारी से इनकार किया है.

