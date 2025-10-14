Advertisement
trendingNow12960798
Hindi Newsदुनिया

कैटी पेरी से Kiss के बाद वायरल हो रहा जस्टिन ट्रूडो की एक्स-वाइफ का बयान, जानिए प्यार के बारे में क्या कहा

Canada Ex-PM Kissing Katy Perry:: जस्टिन ट्रूडो की इन दिनों कैटी पेरी को डेट करने की खबरें आ रही हैं, इनकी किस करते हुए तस्वीरें वायरल हो रही हैं. लेकिन अब इसके बाद ट्रूडो की एक्स वाइफ का बयान आया है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 14, 2025, 10:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैटी पेरी से Kiss के बाद वायरल हो रहा जस्टिन ट्रूडो की एक्स-वाइफ का बयान, जानिए प्यार के बारे में क्या कहा

Justin Trudeau Ex-Wife on Kiss With Katy Perry: पिछले दिनों कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो और पॉप सिंगर कैटी पेरी की यॉट पर किस करते हुए तस्वीरें वायरल हो गई थीं. अब इस पर ट्रूडो की एक्स वाइफ का सोफी ग्रेगोइरे (Sophie Gregoire) का भी रिएक्शन आ गया है. गौरतलब है की ट्रूडो और ग्रेगोइरे ने 18 साल की शादी के बाद अगस्त 2023 में अलग होने का ऐलान कर दिया था.   इस कपल के 3 बच्चे हैं, जेवियर (Xavier), एला-ग्रेस (Ella-Grace) और हैड्रियन (Hadrien).

मूव ऑन का इशारा
ग्रेगोइरे ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया किया है, इस पोस्ट में उन्होंने मूव ऑन करने का हिंट दिया. कैप्शन में लिखा: "लोग, जगहें, यहां तक कि वो पल जो कभी अनंत लगते थे, मुझे नहीं पता- वक्त हमें उनसे चिपके न रहने के लिए कहता है. और फिर भी हम उनसे चिपके रहते हैं, मैं उनसे जुड़ी रहती हूं, क्योंकि उनसे होल्ड किए रहना, छोड़ने से ज्यादा सेफ लगता है."

"प्यार कभी भी..."
ग्रेगोइरे ने आगे कहा, "प्यार कभी भी मिल्कियत के बारे में नहीं था. ये हमेशा मौजूदगी, मौजूदा पल के बारे में था. और जब हम उन चीजों को छोड़ देते हैं जिन्हें हम नहीं रख सकते, तो हम कनेक्शन, इंटिमेसी, मेमोरीज, आप जानते हैं, उस सबक के लिए, उस तरह के लिए जगह बनाते हैं जिस तरह एक मुस्कान जिंदगी भर गूंज सकती है." उन्होंने आगे कहा, "कभी-कभी हम भूल जाते हैं कि जिस चीज से हम प्यार करते हैं, उसे कभी भी छुपाकर नहीं रखना चाहिए था."

Add Zee News as a Preferred Source

 

प्यार क्या सिखाता है?
ग्रेगोइरे ने वीडियो में कहा, "शायद प्यार की सबसे गहरी शिक्षा यही है- अस्थायित्व के सामने खुले दिल से खड़े रहना, जो हो गया उसका सम्मान करना और ये भरोसा करना कि जाने देना भी हमारे अंदर एक तरह की पकड़ है जहां कोई भी नुकसान उसे मिटा नहीं सकता. यही प्यार की सहनशीलता है. यही हमें आगे ले जाती है."

Kiss की तस्वीरें हुईं वायरल
53 साल के जस्टिन ट्रूडो और 40 साल की कैटी पेरी के बीच डेंटिग की खूब खबरें आ रही हैं.  डेली मेल ने कैलिफोर्निया (California) के सांता बारबरा (Santa Barbara) के पास अपनी लग्जरी यॉट पर ट्रूडो और पेरी के किस करते हुए फोटो शेयर की थी, जो इंटरनेट पर वायरल हो गईं. जुलाई 2025 में ट्रूडो और पेरी को मॉन्ट्रियल में एक प्राइवेट डिनर में साथ देखा गया था. गौरतलब है कि पेरी इसी साल जून में एक्टर ऑरलैंडो ब्लूम (Orlando Bloom) से अलग हो गई थीं.  पेरी की ऑरलैंडो ब्लूम से एक 5 साल की बेटी डेजी डव ब्लूम (Daisy Dove Bloom) है और इससे पहले उनकी शादी कॉमेडियन रसेल ब्रांड (Russell Brand) से हुई थी. 

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Justin TrudeauKaty PerrySophie Gregoirelovecanada

Trending news

मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
mumbai
मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
Bhupendra Patel
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS चौहान
operation sindoor
गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS चौहान
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
Supreme Court News
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
Sanjay Raut
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
Terrorists
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
bihar vidhan sabha chunav
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
india
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
crime against women
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
हाथ पर टैटू; 20 मिनट का Video, आखिर क्या है इस नेता के ड्राइवर की मौत का कारण
Vinutha Kota
हाथ पर टैटू; 20 मिनट का Video, आखिर क्या है इस नेता के ड्राइवर की मौत का कारण