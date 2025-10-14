कैटी पेरी से Kiss के बाद वायरल हो रहा जस्टिन ट्रूडो की एक्स-वाइफ का बयान, जानिए प्यार के बारे में क्या कहा

Justin Trudeau Ex-Wife on Kiss With Katy Perry: पिछले दिनों कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो और पॉप सिंगर कैटी पेरी की यॉट पर किस करते हुए तस्वीरें वायरल हो गई थीं. अब इस पर ट्रूडो की एक्स वाइफ का सोफी ग्रेगोइरे (Sophie Gregoire) का भी रिएक्शन आ गया है. गौरतलब है की ट्रूडो और ग्रेगोइरे ने 18 साल की शादी के बाद अगस्त 2023 में अलग होने का ऐलान कर दिया था. इस कपल के 3 बच्चे हैं, जेवियर (Xavier), एला-ग्रेस (Ella-Grace) और हैड्रियन (Hadrien).

मूव ऑन का इशारा

ग्रेगोइरे ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया किया है, इस पोस्ट में उन्होंने मूव ऑन करने का हिंट दिया. कैप्शन में लिखा: "लोग, जगहें, यहां तक कि वो पल जो कभी अनंत लगते थे, मुझे नहीं पता- वक्त हमें उनसे चिपके न रहने के लिए कहता है. और फिर भी हम उनसे चिपके रहते हैं, मैं उनसे जुड़ी रहती हूं, क्योंकि उनसे होल्ड किए रहना, छोड़ने से ज्यादा सेफ लगता है."

"प्यार कभी भी..."

ग्रेगोइरे ने आगे कहा, "प्यार कभी भी मिल्कियत के बारे में नहीं था. ये हमेशा मौजूदगी, मौजूदा पल के बारे में था. और जब हम उन चीजों को छोड़ देते हैं जिन्हें हम नहीं रख सकते, तो हम कनेक्शन, इंटिमेसी, मेमोरीज, आप जानते हैं, उस सबक के लिए, उस तरह के लिए जगह बनाते हैं जिस तरह एक मुस्कान जिंदगी भर गूंज सकती है." उन्होंने आगे कहा, "कभी-कभी हम भूल जाते हैं कि जिस चीज से हम प्यार करते हैं, उसे कभी भी छुपाकर नहीं रखना चाहिए था."

प्यार क्या सिखाता है?

ग्रेगोइरे ने वीडियो में कहा, "शायद प्यार की सबसे गहरी शिक्षा यही है- अस्थायित्व के सामने खुले दिल से खड़े रहना, जो हो गया उसका सम्मान करना और ये भरोसा करना कि जाने देना भी हमारे अंदर एक तरह की पकड़ है जहां कोई भी नुकसान उसे मिटा नहीं सकता. यही प्यार की सहनशीलता है. यही हमें आगे ले जाती है."

Kiss की तस्वीरें हुईं वायरल

53 साल के जस्टिन ट्रूडो और 40 साल की कैटी पेरी के बीच डेंटिग की खूब खबरें आ रही हैं. डेली मेल ने कैलिफोर्निया (California) के सांता बारबरा (Santa Barbara) के पास अपनी लग्जरी यॉट पर ट्रूडो और पेरी के किस करते हुए फोटो शेयर की थी, जो इंटरनेट पर वायरल हो गईं. जुलाई 2025 में ट्रूडो और पेरी को मॉन्ट्रियल में एक प्राइवेट डिनर में साथ देखा गया था. गौरतलब है कि पेरी इसी साल जून में एक्टर ऑरलैंडो ब्लूम (Orlando Bloom) से अलग हो गई थीं. पेरी की ऑरलैंडो ब्लूम से एक 5 साल की बेटी डेजी डव ब्लूम (Daisy Dove Bloom) है और इससे पहले उनकी शादी कॉमेडियन रसेल ब्रांड (Russell Brand) से हुई थी.