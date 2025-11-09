Advertisement
पहले जमीन के टकराया, फिर समंदर में लैंडिंग...फिर उड़कर हो गया क्रैश, रूसी हेलिकॉप्टर का डराने वाला वीडियो

Ka 226 helicopter crash: रूस में का-226 हेलीकॉप्टर क्रैश का वीडियो सामने आया है. जिसमें किजलयार इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्लांट के कर्मचारी सवार थे. विमान हादसे के वक्त पहाड़ी से टकराया, जिसके बाद पायलट ने हेलीकॉप्टर को क्रैश होने से बचाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं पाया.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 09, 2025, 09:02 PM IST
पहले जमीन के टकराया, फिर समंदर में लैंडिंग...फिर उड़कर हो गया क्रैश, रूसी हेलिकॉप्टर का डराने वाला वीडियो

Russia Helicopter Crash: रूस के दागेस्तान में हुए का-226 हेलीकॉप्टर दुर्घटना का फुटेज सामने आया है. लैंडिंग के दौरान पहले हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया दिखाई दे रहा है, जिसके बाद पायलट हेलीकॉप्टर को क्रैश होने से बचाने के लिए समुद्र के ऊपर उड़ाने की कोशिश करता है. थोड़ी देर के बाद हेलीकॉप्टर पायलट की पकड़ से बाहर हो जाता है और नीचे गिर जाता है. इस हेलीकॉप्टर में किजलयार इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्लांट के कर्मचारी सवार थे. इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी.

कैस्पियन सागर पर क्रैश
दागेस्तान में एक रूसी का-226 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार सात लोगों में से 5 की मौत हो गई. उसमें सवार लोग रूसी रक्षा विमानन उद्योग के कर्मचारी थे. दुर्घटना के वक्त हेलीकॉप्टर कैस्पियन सागर के तट पर एक घर के ऊपर गिरा, जिससे उसमें आग लग गई और घर जलकर राख हो गया. सोशल मीडिया पर इस हादसे की वीडियो भी वायरल हो रही हैं.वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे संतुलन बिगड़ने के बाद हेलीकॉप्टर किस तरह से रेत के टीलों से टकराकर फिर जा गिरा.

समुद्र में लैंडिंग की कोशिश 
जिस वक्त ये हादसा हुआ तब हेलीकॉप्टर में रूसी रक्षा विमानन उद्योग के कर्मचारी सवार थे. इसी दौरान पहाड़ी पर लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा जमीन से टकराया और फुटबॉल की तरह हवा में उछल गया. अचानक हुए एक्सीडेंट से पायलट ने बचने की कोशिश करते हुए हेलीकॉप्टर को समुद्र में उतारने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए. जिसके बाद वापस हेलीकॉप्टर को पायलट ने हवा में उड़ाया लेकिन संतुलन न बनने के कारण कैस्पियन सागर के तट पर बने एक घर की छत पर जाकर गिर गया.

आग पर पाया काबू 
कैस्पियन सागर के तट पर बना घर भी हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना में चपेट में आ गया, जिसकी वजह से वहां आग लग गई. घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया.

 

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

russia helicopter crashhelicopter crash in RussiaToday Latest Hindi News

