Advertisement
trendingNow13048508
Hindi Newsदुनियाब्रिटेन में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान हिंसा, 2 साल बाद दोषी पाए गए भारतीय मूल के 3 लोग, पहुंचे सलाखों के पीछे

ब्रिटेन में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान हिंसा, 2 साल बाद दोषी पाए गए भारतीय मूल के 3 लोग, पहुंचे सलाखों के पीछे

UK: 2023 की गर्मियों में अल्वास्टन में एक कबड्डी टूर्नामेंट में हुई हिंसक झड़प में शामिल होने के आरोप में 3 भारतीय मूल के लोगों को जेल हुई है. डर्बीशायर पुलिस के अनुसार, बूटा सिंह, दमनजीत सिंह और राजविंदर तखर सिंह को नवंबर में ट्रायल में दोषी पाए जाने के बाद 19 दिसंबर को डर्बी क्राउन कोर्ट में सजा सुनाई गई.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 21, 2025, 12:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meta AI
Meta AI

UK Crime: ब्रिटेन के डर्बीशायर में 2023 की गर्मियों के दौरान एक कबड्डी टूर्नामेंट में हुई हिंसक झड़प के मामले में 3 भारतीय मूल के लोगों को जेल की सजा सुनाई गई है. डर्बीशायर पुलिस के अनुसार, बूटा सिंह, दमनजीत सिंह और राजविंदर तखर सिंह को नवंबर में दोषी ठहराए जाने के बाद 19 दिसंबर को डर्बी क्राउन कोर्ट ने सजा सुनाई. यह घटना रविवार, 20 अगस्त 2023 को शाम करीब 4 बजे अल्वास्टन लेन के पास आयोजित कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान हुई थी जब दो समूहों के बीच हिंसा भड़क गई थी. पुलिस को गोली चलने और हथियारों के इस्तेमाल की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने वीडियो फुटेज जुटाया जिसमें बूटा सिंह को विरोधी समूह के सदस्यों का पीछा करते हुए देखा गया हालांकि उस समय वह निहत्था था.

3 भारतीय नागरिकों को ब्रिटेन में हुई जेल

पुलिस ने दो दिन बाद बूटा सिंह की कार को रोका जहां उसके वाहन के बूट से दो माचेटे (बड़े चाकू) बरामद किए गए. वहीं, वीडियो फुटेज में दमनजीत सिंह और राजविंदर तखर सिंह को भी झड़प के दौरान बड़े चाकू लिए हुए देखा गया. इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर हिंसक झड़प और हथियार रखने के आरोप में मुकदमा चलाया गया.नवंबर में डर्बी क्राउन कोर्ट ने बूटा सिंह (35) को हिंसक झड़प और आपत्तिजनक हथियार रखने का दोषी पाया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: इस्लाम के खिलाफ नहीं बोला था कोई अपशब्द...बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या में हुए बड़े खुलासे

दमनजीत सिंह (35) को उसकी गैरमौजूदगी में हिंसक झड़प और धारदार हथियार रखने का दोषी ठहराया गया जबकि राजविंदर तखर सिंह (42) को हिंसक झड़प और आपत्तिजनक हथियार रखने के आरोप में दोषी करार दिया गया. सजा के तहत बूटा सिंह को चार साल, दमनजीत सिंह को तीन साल चार महीने और राजविंदर तखर सिंह को तीन साल दस महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. इस मामले में दो अन्य आरोपियों पर भी मुकदमा चला लेकिन जूरी ने उन्हें निर्दोष करार दिया. पुलिस ने बताया कि इससे पहले 2024 में इसी झड़प से जुड़े एक अन्य ट्रायल के बाद सात लोगों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Indian Origin men jailedUK

Trending news

सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
EX Agniveer Quota
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
Dilip Ghosh
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
S Jaishankar
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त
Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था...डॉन की बेटी मांग रही न्याय की भीख, PM से लगाई गुहार
haji mastan
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था...डॉन की बेटी मांग रही न्याय की भीख, PM से लगाई गुहार
मसूरी से भी ठंडी दिल्ली झेल रही है डबल अटैक! घने कोहरे के बीच बढ़ा AQI, उड़ानें रद्द
cold day alert
मसूरी से भी ठंडी दिल्ली झेल रही है डबल अटैक! घने कोहरे के बीच बढ़ा AQI, उड़ानें रद्द
HC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई राहत
Madras High Court
HC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई राहत
क्यों कोलकाता में नाराज हो गए थे Lionel Messi? SIT की जांच में आयोजक ने बताई वजह
Lionel Messi
क्यों कोलकाता में नाराज हो गए थे Lionel Messi? SIT की जांच में आयोजक ने बताई वजह
दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन
CBI
दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
DNA
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध