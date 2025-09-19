Kamala Harris: कमला हैरिस की किताब '107 डेज' इन दिनों खूब चर्चा बटोर रही है. जानकारी के अनुसार, कमला हैरिस ने अपनी इस किताब में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार अपने जीवन के बारे में कई अहम खुलासे किए गए हैं. कमला हैरिस ने अपनी किताब में बताया है कि जब राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें ट्रंप के सामने अपनी हार के बारे में पता चला तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ और लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया. कमला हैरिस ने किताब में लिखा है कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रही थी. कमला हैरिस ने लिखा मैं मन ही मन पूछती रही कि हे भगवान, हे भगवान, हमारे देश का क्या होगा?

कमला ने बाइडेन को लेकर किए कई खुलासे

कमला हैरिस अपनी किताब '107 डेज' में लिखती है अगली सुबह भी कुछ आसान नहीं थी. उन्होंने लिखा कि मुझे यह जानकर शर्म आ रही थी कि मैं हार गई हूं. बता दें कि जो बाइडन के राष्ट्रपति चुनाव-2024 से हटने के बाद कमला हैरिस ने कमान संभाली थी और इसी मुद्दे पर यह किताब लिखी गई है. कमला हैरिस ने बताया कि 'उन्हें जो बाइडन की क्षमता पर कोई शक नहीं था, लेकिन 81 साल की उम्र में बाइडन थक गए थे. कमला ने कहा कि जब ट्रंप और बाइडन के बीच बहस हुई और उस बहस में बाइडन जिस तरह से थके हुए लग रहे थे तभी मैं समझ गई थी कि जो बाइडन ठीक नहीं थे.

कमला ने ट्रंप पर साधा निशाना

कमला हैरिस ने अपनी किताब में बाइडन के साथ अपनी साझेदारी के बारे में अच्छी बातें भी लिखीं है. कमला ने अपनी किताब में कहा कि हमारे बीच ऐसे भी पल आए थे जब हम दोनों के बीच चीजें सही नहीं हुईं. कमला ने अपनी किताब में कहा कि जब जो बाइडन को राष्ट्रपति पद की रेस से हटाने की बात चल रही थी तो बाइडन की पत्नी ने उनसे पूछा था कि क्या वे हमारे साथ हैं? कमला हैरिस ने अपनी किताब में कहा कि वे शायद पूछना चाहती थीं कि क्या मैं वफादार हूं? कमला हैरिस ने अपनी किताब में लिखा है कि जो बाइडन से जुड़ाव के चलते उन्हें कई बार काफी नुकसान भी उठाना पड़ा क्योंकि कई बार लोग बाइडन से नफरत करते थे. ट्रंप को लेकर भी कमला हैरिस ने अपनी किताब में काफी कुछ लिखा है. कमला हैरिस ने अपनी किताब में लिखा है कि ट्रंप की क्षमता हैरान करने वाली है. ट्रंप ठग हैं और वह ठगी करने में बहुत माहिर हैं.