कमला हैरिस अमेरिकी राष्‍ट्रपति पद का चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प से क्‍यों हारी? '107 डेज' में छुपे हैं गहरे राज
Advertisement
trendingNow12928452
Hindi Newsदुनिया

कमला हैरिस अमेरिकी राष्‍ट्रपति पद का चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प से क्‍यों हारी? '107 डेज' में छुपे हैं गहरे राज

कमला हैरिस की नई किताब 107 डेज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनके 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के बारे में है. किताब में जो बाइडेन के चुनाव से हटने के बाद उनके अभियान का वर्णन किया गया है. कमला हैरिस अपनी किताब में अपने अनुभवों, गलतियों पर प्रकाश डाला हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 19, 2025, 01:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Twitter
Twitter

Kamala Harris: कमला हैरिस की किताब '107 डेज' इन दिनों खूब चर्चा बटोर रही है. जानकारी के अनुसार, कमला हैरिस ने अपनी इस किताब में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार अपने जीवन के बारे में कई अहम खुलासे किए गए हैं. कमला हैरिस ने अपनी किताब में बताया है कि जब राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें ट्रंप के सामने अपनी हार के बारे में पता चला तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ और लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया. कमला हैरिस ने किताब में लिखा है कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रही थी. कमला हैरिस ने लिखा मैं मन ही मन पूछती रही कि हे भगवान, हे भगवान, हमारे देश का क्या होगा?

कमला ने बाइडेन को लेकर किए कई खुलासे

कमला हैरिस अपनी किताब '107 डेज' में लिखती है अगली सुबह भी कुछ आसान नहीं थी. उन्होंने लिखा कि मुझे यह जानकर शर्म आ रही थी कि मैं हार गई हूं. बता दें कि जो बाइडन के राष्ट्रपति चुनाव-2024 से हटने के बाद कमला हैरिस ने कमान संभाली थी और इसी मुद्दे पर यह किताब लिखी गई है. कमला हैरिस ने बताया कि 'उन्हें जो बाइडन की क्षमता पर कोई शक नहीं था, लेकिन 81 साल की उम्र में बाइडन थक गए थे. कमला ने कहा कि जब ट्रंप और बाइडन के बीच बहस हुई और उस बहस में बाइडन जिस तरह से थके हुए लग रहे थे तभी मैं समझ गई थी कि जो बाइडन ठीक नहीं थे.

Add Zee News as a Preferred Source

कमला ने ट्रंप पर साधा निशाना 

कमला हैरिस ने अपनी किताब में बाइडन के साथ अपनी साझेदारी के बारे में अच्छी बातें भी लिखीं है. कमला ने अपनी किताब में कहा कि हमारे बीच ऐसे भी पल आए थे जब हम दोनों के बीच चीजें सही नहीं हुईं. कमला ने अपनी किताब में कहा कि जब जो बाइडन को राष्ट्रपति पद की रेस से हटाने की बात चल रही थी तो बाइडन की पत्नी ने उनसे पूछा था कि क्या वे हमारे साथ हैं? कमला हैरिस ने अपनी किताब में कहा कि वे शायद पूछना चाहती थीं कि क्या मैं वफादार हूं? कमला हैरिस ने अपनी किताब में लिखा है कि जो बाइडन से जुड़ाव के चलते उन्हें कई बार काफी  नुकसान भी उठाना पड़ा क्योंकि कई बार लोग बाइडन से नफरत करते थे. ट्रंप को लेकर भी कमला हैरिस ने अपनी किताब में काफी कुछ लिखा है. कमला हैरिस ने अपनी किताब में लिखा है कि ट्रंप की क्षमता हैरान करने वाली है. ट्रंप ठग हैं और वह ठगी करने में बहुत माहिर हैं.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Kamala Harris

Trending news

दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Terrorist Rafiq Sheikh Arrested
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
PM Modi
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
Katra Banihal special train
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
Supreme Court Hearing Delhi riots case
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
Himachal Weather
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
;