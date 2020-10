कमला हैरिस का दावा, अमेरिका में कोरोना से अश्वेत अमेरिकियों की ज्यादा मौत

वॉशिंगटन: डेमोक्रेटिक उप-राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस (Kamala Harris) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण हो रही अमेरिकियों की मौत को लेकर अजीब बयान दिया है. कमला हैरिस ने कहा है कि अश्वेत अमेरिकी (Black Americans) COVID-19 से सफेद अमेरिकियों (White Americans) की तुलना में दोगुनी तेज दर से मर रहे हैं.

कमला हैरिस ने एक ट्वीट में लिखा है, ‘अश्वेत अमेरिकी COVID-19 से सफेद अमेरिकियों की अपेक्षाकृत दोगुनी दर से मर रहे हैं. इस महामारी ने हमारे राष्ट्र में असमानताओं को और अधिक प्रबल कर दिया है. यह स्पष्ट है कि इन विषमताओं का सामना करना इस प्रशासन के लिए प्राथमिकता नहीं है.’

Black Americans are dying from COVID-19 at 2x the rate of white Americans.

This pandemic has further reinforced historical inequities in our nation—and it is clear that confronting these disparities is not a priority for this administration.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 18, 2020